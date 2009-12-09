

عادل سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 00:22

المحور: الادب والفن









عادل سعيد



إكِتفاءٌ ذاتي

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لن نحتاجَ صلواتِكَ

أيّها الـ ...

ففوقَ مائدِتِنا

خُبزٌ ساخنٌ خرجَ للتوِّ

من قلوبِ امّهاتِنا..

نِعناعٌ رَكضَ من بَرِّنا

مازالَ يَلهُثُ عِطرا

( طِلعِت يا مَحلا نورها ..)

و الرَبُّ مُبتسِماً

يُريقُ في كؤوسِنا

شَمسَ الصّباح

