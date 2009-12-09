أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - مراسيم شطآن نائية


اخر الافلام











المزيد.....

مراسيم شطآن نائية


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 01:52
المحور: الادب والفن
    


شاطئ حاف
ساحل مرآتي
خطواتي
تسيل على الأقدام
بحر يبحث عن طفل
لِيَشُقّ الحضيض الحجر
مساء غائب
تَبخَّرَ في حضن الليل
وياقوتة الصباح
حملتها روح نجمة تموت
قالت لي
هل هناك حب آخر
في أعاصير الوديان!؟
قلت لها
على نغمة سارية .....
كل شيء يحمل سحر الموت
وعلى شفتيك الرتيبة
لغة حلمي
يُكْتَبُ اسمي
على نهر جريح
هذا هو اسمي
ينقش على الثرى
اختمار الحروف
والحب على رمق شفتيك
مدادي
والبداية بحر
لنعانق ولادة الأمواج.......

ذ أحمد بياض/ المغرب/





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بياض أحمد

إجمالي القراءات: 31,162
المقالات المنشورة: 59
- مُدنُ الرّخام
- بريق ومدينة
- أنين العودة
- بريق ريح شمس ........
- لحن الشروق على واد الحجر
- حبرُ ليل.......
- هدير الريح
- على جرعة بقاء عارية
- زهرة المناسك وحلم الصمت
- أقواس روما............
- هواءٌ منكسِر.....
- حين كتب العالم
- سبع زهرات
- دعاء النخيل
- سنعود...
- ثدي البقاء مع عروس الليل
- عزف على أوتار الليل
- غربة
- رحلة
- نص وتحليل بقلم الشاعر العراقي ***عماد ألدعمي*** لقصيدتي***ما ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- نجمات الأوسكار تتألقن بأزياء بألوان الذهب والفضة على البساط ...
- الخوذ البيضاء يفوز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير
- إيران تشيد بمخرج فيلم ذا سيلزمان الفائز بالأوسكار لموقفه ال ...
- حزب التقدم والاشتراكية يقدم واجب العزاء في وفاة الفنان محمد ...
- الكركرات: الأمم المتحدة ترحب بالقرار “الإيجابي” للمغرب
- الرئيس الإيفواري: مساهمة المملكة المغربية في الازدهار الاقتص ...
- جلالة الملك والرئيس وتارا يترأسان حفل مجموعة الدفع الاقتصادي ...
- الرئيس الإيفواري يقيم مأدبة غداء على شرف جلالة الملك
- هدى أسعد .. استلهمت الموروث بأسلوب حداثوي -
- جلالة الملك يجري مباحثات مع الرئيس الإيفواري

المزيد.....
كتب ودراسات
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - مراسيم شطآن نائية