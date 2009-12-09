

سعيد ذيبان فندي

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 13:24

المحور: الادب والفن









شمعة في يدي

اريد ان انير العالمْ…

اريد ان استفيق

ضمير الحاكمْ…

اريد ان اكون حراً

وان اكتب شعراً

وان اقرأ نثراً

وان اصحو من سباته

هذا الشعب النائمْ…

هذا الشعب المخدر

بالجرعات القومية…

هذا الشعب المسجون

في الافكار الحزبية…

هذا الشعب المقموع

في الحوامض الطائفية…

هذا الشعب المحروم

من لذة الحرية…

هذا الشعب الذي

يتعذب بشكل دائمْ…

انا الشعب والشعب انا

وعلى الشرف لا نساومْ…

سنبقى نقاوم حتى الموت

وحتى آخر الرمق نقاومْ…

احمل بيدي شمعة

اريد ان احيا في الضياءْ…

مللت من هذه الاجواءْ…

مللت من هذا الهراءْ…

مللت من الوجوت الحمقاءْ…

مللت من ظلم الظالمْ…

اريد ان احيا بسلام

وان اعيش بحرية ككل العالمْ