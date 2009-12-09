

كريمة مكي العماري

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 12:50

المحور: الادب والفن









رحلة هي و ليست كالسفرْ

رحلة عجيبة ترسمها بعناية يدُ القدرْ

فيها ما فيها من صُوَرْ..

فيها شمسٌ و قمرْ

فيها ثمرٌ و شجرْ

فيها بحرٌ و.. برّ

فيها بردٌ و.. حرّ

و فيها طريق وعَرْ

فيها قلب ينكسرْ

فيها عدو ينتظر

فيها موت ينتصرْ

و يبقى فيها وجهٌ للخير الأغرّ،،

رغم أنّ ما صَنعَ فيها البشرْ كلّه شرّْ في شرّْ.