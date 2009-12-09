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عجيبة... يدُ القدرْ


كريمة مكي العماري
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 12:50
المحور: الادب والفن
    


رحلة هي و ليست كالسفرْ
رحلة عجيبة ترسمها بعناية يدُ القدرْ
فيها ما فيها من صُوَرْ..
فيها شمسٌ و قمرْ
فيها ثمرٌ و شجرْ
فيها بحرٌ و.. برّ
فيها بردٌ و.. حرّ
و فيها طريق وعَرْ
فيها قلب ينكسرْ
فيها عدو ينتظر
فيها موت ينتصرْ
و يبقى فيها وجهٌ للخير الأغرّ،،
رغم أنّ ما صَنعَ فيها البشرْ كلّه شرّْ في شرّْ.





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كريمة مكي العماري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريمة مكي العماري - عجيبة... يدُ القدرْ