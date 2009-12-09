التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريمة مكي العماري - عجيبة... يدُ القدرْ
|
|
عجيبة... يدُ القدرْ
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
أشكو للورق أحزاني
- صمتا يا بَشَرْ.. فقط صمتا.
- أطلق سحرك
- المجد لأعدل الطّغاة
- امرأة في قلب المعركة
- قُلْ يا مفتون
- *تاريخ القلب*
- ضحايا الإحساس
- سحقا للرجال
- أنتَ السّبب
- إلى الذبّاح الأقسى
- بيتُ التعب
- عبث موجة تائبة
- ...من فصيلة الرجال
- عشية عيد الحب -قبل الأخيرة-
- في القلب أنتِ
- عشية عيد الحب -12-
- عشية عيد الحب -11-
- للناس خمرهم...
- *عشاق و لكن...*
المزيد.....
- تعرف على الفائزين بجوائز الأوسكار للعام 2017
- ماهرشالا علي.. أول مسلم يحصل على الأوسكار في تاريخها
- -مونلايت- يحصد أوسكار أفضل فيلم وصاحب -لالا لاند- أفضل مخرج ...
- -مونلايت- يحصد أوسكار أفضل فيلم وصاحب -لالا لاند- أفضل مخرج ...
- السياسة سابقت المشاهير إلى السجّادة الحمراء في حفل الأوسكار ...
- وفاة الممثل الأمريكي بيل باكستون
- وفاة الممثل الأمريكي بيل باكستون
- الأوسكار يوزع جوائزه و-مون لايت- الأفضل بعد خطأ تاريخي
- أردني ويهودية في رواية “الحب ينتهي في إيلات”
- صدور -الرواية المخابراتية فى الأدب العربى الحديث- للدكتور عا ...
المزيد.....
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريمة مكي العماري - عجيبة... يدُ القدرْ