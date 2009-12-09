|
|
لنقوي ونوحد مقاومة المرأة والنضال لتحررها ومساواتها
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:40
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
لنقوي ونوحد مقاومة المرأة والنضال لتحررها ومساواتها
26/02/2017
لنقوي ونوحد مقاومة المرأة والنضال لتحررها ومساواتها
يحل علينا بعد ايام الثامن من آذار يوم نضال المرأة العالمي لتحقيق الحرية والمساواة، يوم النضال العالمي للمرأة ضد البؤس والاضطهاد الاقتصادي، ضد التهميش الاجتماعي والسياسي وضد التمييز والظلم والاستعباد الذي تعاني منه المرأة.
تعيش المرأة في العراق في ظل اشد الاوضاع المعادية لها وتعيش المرأة العاملة والكادحة والعاطلة عن العمل والشابات من اوساط الطبقة العاملة والفئات الكادحة وسط البؤس الاقتصادي والتهميش الاجتماعي واقسى الظروف السياسية والثقافية المناهضة للمرأة. فهي تعاني بشكل مضاعف، من جهة، بسبب بؤسها الاقتصادي والتهميش الاجتماعي الذي يفرضه عليها النظام الرأسمالي وسياسات النيو الليبرالية البرجوازية وسياسة التشقف والخصخصة والفساد المالي والنهب بالجملة لثروات المجتمع، ومن جهة اخرى، بسبب الظلم والتمييز والاستبعاد الذي تفرضه على المرأة تيارات الاسلام السياسي والقوميين البرجوازيين وميلشياتهم ونتيجة الاوضاع السياسية والثقافية السائدة في المجتمع.
تفرض هذه التيارات الحاكمة في العراق بشكل قسري، الفصل الجنسي، القيم والتقاليد الرجعية والعشائرية والدينية، وتسلب حريات المرأة في الملبس وحياتها الشخصية اليومية وتفرض التمييز ضدها في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية الانتاجية والخدمية والصحية وغيرها. وعلى صعيد المجتمع، فالمرأة تعاني اشد المعاناة نتيجة هذا الواقع، واقع سلب حرياتها وحقوقها الفردية والمدنية وتحويلها قسرا الى مواطن من الدرجة الثانية والثالثة غير متساوية مع الرجل.
يضاف الى ذلك، لا تزال تعيش المرأة وسط اجواء عدم الأمان والتفجيرات الارهابية للدواعش وغيرهم من الارهابيين ووسط الصراعات الطائفية ومآسي ظروف الحرب ضد داعش ومآسي التشرد والنزوح التي اصبحت نصيب 10 بالمائة من سكان العراق. ليس هذا فحسب، بل لا تزال تعاني المرأة من مآسي جرائم داعش في المناطق التي تحت سيطرتها في قسم من الموصل وغيرها.
نتيجة لكل هذه الظروف والماسي، بات العنف على المراة، في الحياة العائلية والاجتماعية وداخل اطار الروابط العشائرية والقرابة والنسب، ظاهرة اجتماعية منتشرة في العراق. ليس هذا فحسب، بل اصبح قتل المرأة باسم "غسل العار" او استخدامها كسلعة في الفصل العشائري او الاتجار بها او الوقوع في فخ بيع الجسد بمختلف الاشكال، بسبب ظروف البؤس الاقتصادي والفقر وغيرها، اصبحت ظواهر مهددة لحياة المراة وتسلب منها الامان. تقع العديد من النساء، وبالاخص الشابات، ضحية هذا العنف والاستغلال الوحشي، يوميا وكل ساعة. يضاف الى ذلك فان تزويج صغيرات السن اي القاصرات باتت تنتشرنتيجة التشرد والنزوج المليوني ومآسي الحياة اليومية وكذلك العمل بالقوانين والتقاليد الدينية الطائفية للاسلام السياسي الشيعي المعمول بها في ارجاء البلاد .
تقاوم المرأة حتى باشكالها الفردية والجنينية، في خضم هذه الاوضاع المعادية لها، وتشن النضال في كل مكان، في اماكن العمل والجامعات والمدارس وفي المحلات وحتى في الاوساط العائلية. غير ان هذه
المقاومة لا تكفي بمفردها، حيث لا يمكن خطو الخطوات الجدية الى الامام بدون كسر الابواب السياسية والفكرية والثقافية المغلقة بوجه نضال المراة ومقاومتها في المجتمع وبدون خلق اجواء حرة لتفاعل هذه المقاومة مع نضال العمال والكادحين والتحررين والشبيبة على صعيد البلاد.
ان السبب الاساسي لاستمرار اضطهاد المراة في العراق والظلم بوجهها هو النظام الرأسمالي والنظام السياسي البرجوازي الطائفي- الديني والقومي القائم واعادة انتاج نفوذ التقاليد العشائرية والاجتماعية المتخلفة. ولكن في الوقت نفسه، هناك موانع امام تطور مقاومة المرأة والنضال النسوي التحرري، نتيجة لسيادة الآفاق السياسية والفكرية الدينية والقومية، المناهضة لتحرر ومساواة المراة، في اوساط من العمال وحركاتها الاحتجاجية ونقاباتها، والاكثر من ذلك، في اوساط ما يسمى بالمعارضة السياسية المدنية او العلمانية او المثقفين "الوطنين" وفي اوساط بعض القوى شبه اليسارية واقساما من ناشطي التيار المدني والحركة الاحتجاجية في البلاد. فلا يمكن تحقيق التقدم باتجاه بناء حركة مقاومة نسوية قوية بدون نقد هذه الآفاق السياسية والفكرية وفتح الابواب لتطور النضال النسوي التحرري والتفاعل مع نضال البروليتاريا والجماهير الكادحة والتقدميين في العراق.
اننا وفي الوقت الذي نؤكد على ان الخطوة الاساسية لتحقيق حرية ومساواة المرأة هي انهاء النظام الديني- الطائفي والقومي القائم في العراق، فاننا نناضل بحزم ونوحد قوانا مع كل امراة وتقدمي وكل انسان محب للحرية والمساواة وجميع القوى التي تساند تحرر المرأة من الظلم والاضطهاد من اجل فرض ابسط الاصلاحات لصالح تحسين حياة المرأة في مختلف النواحي الحياة والارتقاء بموقعها في المجتمع.
ان العنف ضد المرأة وتزويج القاصرات اصبحت جرائم وظاهرة شائعة في الوقت الحالي في العراق فيجب ايقافهما فورا ومعاقبة مرتكبيهما. كما ويجب تامين ضمان البطالة للعاطلين والعاطلات عن العمل والغاء سياسة التقشف والخصخصة والقضاء على الفساد الذي ينيخ بثقله المدمرعلى حياة المرأة.
ففي الثامن من آذار نهنئ المرأة في العراق والعالم بيوم نضالها التحرري والمساواتي ونعمل من اجل ايجاد حركة نسوية تحررية قوية في العراق، نناضل جنبا بجنب الحركة الشيوعية والاشتراكية للعمال والكادحين لبناء عالم افضل.
عاش النضال من اجل حرية ومساواة المرأة
عاشت مقاومة المرأة بوجه الظلم والاضطهاد
عاش الثامن من آذار يوم نضال المرأة العالمي
-
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
دفاعاً عن اللاجئين والمهاجرين: لنقف جبهة واحدة ضد السياسات ا
...
-
ينبغي حل مليشيا -الحشد الشعبي- وليس اضفاء القانونية عليها!
-
حول قرار مجلس النواب بمنع المشروبات الروحية
-
الحملة العسكرية على الموصل حرب اقطاب رجعية، يجب ايقافها فورا
-
البلاغ الختامي للاجتماع الثاني والثلاثين للجنة المركزية للحز
...
-
حول اقتحام معتصمي التيار الصدري قاعة البرلمان في بغداد
-
عاش الأول من أيار يوم الوحدة والتضامن الاممين للطبقة العاملة
...
-
حول الازمة السياسية للتيارات الحاكمة في العراق
-
حول التطورات السياسية الاخيرة في العراق
-
مساواة وحرية المرأة مرهونة بانهاء النظام الطائفي
-
مجزرة داعش بحق الأبرياء في فرنسا!
-
البلاغ الختامي للاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المركزية للحز
...
-
حول اوضاع العراق السياسية والحرب مع داعش
-
الاول من أيار يوم التضامن الاممي للطبقة العاملة، لنوحد صفنا
...
-
احياء الذكرى السنوية 17 لإغتيال الرفيقين شابور عبدالقادر وقا
...
-
بيان حول قرار هيئة محكمة كركوك الجنائية الثانية بصدد جريمة ق
...
-
-عاصفة الحزم -السعودية،عاصفة الصراع على السلطة والنفود بين ا
...
-
لنوحد صفوف النضال الثوري ونحقق حرية المرأة ومساواتها
-
اروع نضالات عمالية منظمة يخوضها عمال قطاع الصناعة في العراق
-
ازفت ساعة رحيلكم... ستدفعوا ثمن ذلك باهضا! (بيان حول اغتيال
...
المزيد.....
-
حقّقي أحلامك قبل الزواج – هل الاحلام حق شرعي؟
-
معلومة لصحتك.. مضاعفات صحية محتملة لختان الإناث
-
مقتل صحافية عراقية وجرح مصور في الموصل
-
“البحث عنها” .. حملة للأمم المتحدة استعدادا ليوم المرأة العا
...
-
تمكين المرأة اقتصاديا يستحوذ على مؤتمر الاتحاد النسائي العرب
...
-
دراسة تكشف عن أن المرأة التي تمارس الجنس مع الرجال فقط هي ال
...
-
تفكر في الزواج خارج بلدك؟ تعرف على شروط هذه الدول
-
سابقة قضائية بالمغرب بإثبات نسب خارج الزواج
-
قضية اغتصاب جديدة في سجل سعد لمجرد
-
النمسا تعتقل 9 لاجئين عراقيين بتهمة اغتصاب امرأة ألمانية
المزيد.....
-
المرأة والسُلطة: قوانين تساعد النساء وقوانين تضرهن
/ أميرة المصري
-
قد تنتهي الحرب على النساء إذا حررنا الرجال جنسيًا
/ مارجريت كورفيد
-
حركة النساء، الاستقلال الذاتي، وسلطة إعادة الإنتاج
/ سيلفيا فديريتشي
-
المرأة السّورية بين القانون، والعرف
/ نادية خلوف
-
النساء والفقر في زمن العولمة
/ فرانسين مستروم
-
تحرر النساء بين المفهومين الليبرالي والماركسي
/ اليسار الثوري في مصر
-
المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان
/ مازن كم الماز
-
العنف ضد النساء Violence against women
/ نجلاء صبرى
-
في تنظير قمع المرأة: النسوية السوداء والتقاطعية
/ شارون سميث
-
في تنظير قمع المرأة: العمل المنزلي واضطهاد النساء
/ شارون سميث
المزيد.....