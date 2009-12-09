أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عائشة التاج - عن رواية سرير الألم لزهرة عز ,


اخر الافلام











المزيد.....

عن رواية سرير الألم لزهرة عز ,


عائشة التاج
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:49
المحور: الادب والفن
    


سرير الألم للروائية زهرة عز


رواية مكتظة :
رواية مكتظة بالرسائل والدلالات ,,,,,,حاولت الكاتبة من خلالها تفريغ حمولة مثقلة بالآلام الفكرية حول "مجتمع " يتضور في صمت فوق سرير وطن
تنبث في ثناياه أشواك قاسية تخترق ضلوعه وأطرافه بدون رحمة ,
فهل تفلح في وخز بعض الضمائر التي لم تسلم الروح بعد لباريها ,وهي تسبح فوق يم من الظلم و الفساد والاحتكار تتلاطمها أمواجه العاتية ؟؟؟
وهل يفلح الإبداع الصادق والملتزم بقضايا الوطن والإنسان عموما في إنهاض الهمم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يغرق القارب بما فيه ,,,؟؟؟,
عشرات الأسئلة تتناسل إثر قراءة هذه الرواية ذات الصرخة المدوية حد صم الآذان لمن يريد أن يسمع ويتأمل فعلا ما يحدث هنا والآن ؟؟؟
صرخة من روح شفافة استبطنت آلام وطن جريح فاستنهضت حساسية وجدان خصب ونباهة عقل ذكي كي تكون صوت من لا صوت له من ضحايا الإقصاء والظلم والعنف و اللامبالاة وسوء الفهم ,
كان الأنين هو تلك النوطة التي تملأ أسماع المتلقي وهو ينصت بإمعان لحكي شهرزاد مغربية اختارت أن تدق ناقوس الخطر حول سلسلة من العاهات المجتمعية في حبكة روائية مذهلة يلفها الألق و الجمال من كل جانب .
تعدد التيمات :
يتعدد الشهريارات بتعدد مجالات المعاناة التي تكتسح الحقل المجتمعي الملغوم
بالظلم والإقصاء والتهميش ,
وتتعدد معه شهرزادات خرساء ، كتبن قصصهن على مسرح الواقع بدماء
شرايينهن الفوارة بنار العنف المكثف فاحتلت الشخوص النسوية مركز الصدارة من بين شخوصها ,,,,,بدون أقصاء الذكور الفاعلين تنويرا ونضالا أو أهمال الضحايا منهم ضمن كماشة واقع أليم .
تعددت فقرات الرواية ومواضيعها وشخوصها وأزمنتها وأمكنتها ,,,,,لتسافر بك على أجنحة حلم اليقظة ما بين التاريخ والجغرافيا ،مابين الماضي والحاضر ،
ما بين رحابة الأمل وشراسة واقع عنيد ,,,,
زهرة عز ،الآتية من عالم الصيدلة والأدوية بمهاراته العلمية الصارمة والدقيقة ، وجدت في رحابة الكيمياء المجتمعية ضالتها ، فنصبت مجهرها ذات اليمين وذات الشمال راصدة تفاعلات الكثير من الظواهر الاجتماعية بعين الفحص والتحليل ,وكانت حبكتها مدهشة بسلاستها وتنوع الأدوات السردية التي اعتمدتها في خياطة الأحداث وتطريزها بفنية مثيرة للانتباه .
شخصيا قرأت الرواية في يومين إذ لم أتمكن من تركها إلا للأغراض الضرورية جدا جدا ، حيث لا تسمح لقارئها بالمغادرة قبل أن تبثه كل شجونها وبهائها أيضا ,,,,,
وتفرض علي نفسها لقراءة نقدية تفكك بنيتها السردية من حيث الرموز والدلالات الفنية ومن حيث الحمولة الفكرية التي تتمفصل حولها مختلف الرسائل في بحث مفصل سينشر لاحقا ,

عائشة التاج ,
المغرب






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عائشة التاج

إجمالي القراءات: 1,260,255
المقالات المنشورة: 222
- ولادة متجددة
- الوحدة وتمظهراتها المتعددة
- حول تهمة الألحاد وتداعياتها
- حب الذات .
- سوداوية العالم صناعة إعلامية إيضا .
- سطوة الحنين
- كعبة الذكريات
- رغيف الحب
- أراود أمنيات أطلسية الشموخ
- أيها الزمن أمنحني حضن عينيك
- نبتة صبار أنا
- كرسي فاطمة المرنيسي و الحضوراالإنساني المتكامل .
- ينابيع الوجدان
- قراءة في رواية الكافرة لكاتبها العراقي : علي بدر.
- طحن السماك يحرك الجماهير الكامنة ,
- بعد نجاح الانتخابات فماذا عن صمت المقاطعين ؟؟؟
- قراءة في رواية -الطالياني -لشكري المبخوت ,
- مدن على أيقاع عيد النحر .
- الاهتزاز الحضاري
- قراءة في رواية الشرنقة والفراشة , للروائي محمد زهرة ,

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفل بلغة الأم في يومها ال ...
- شاهد.. انهيار فنانة ووالدها يسبها على الهواء
- استشهاد مديرة قسم إنتاج الأخبار في شبكة رووداو الإعلامية بال ...
- حسن الجندي يرحل إلى الأبد بعد مسار حافل في السينما العربية.. ...
- العثور على رواية للشاعر والت ويتمان -
- المخرجون المرشحون للأوسكار يعبرون عن رفضهم لسياسات ترامب
- رحيل الفنان المغربي محمد حسن الجندي
- السلطات الأمريكية تمنع دخول مصور سوري ترشح فيلمه للأوسكار
- خالد الحلّي: مقاطع - إيلاف
- -أبو جهل-.. الفنان المغربي حسن الجندي وداعا

المزيد.....
كتب ودراسات
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عائشة التاج - عن رواية سرير الألم لزهرة عز ,