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عمى الغزارة...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 15:22
المحور: الادب والفن
    


القُبلُ تعبدُ الشفاه..
تستنجد بالبلل،
وبالدنان تقاضي التشهي
بذريعة الخدر.
وفي الريق يتعثر التحمّل،
بأي النجوم نسند الأمرّين
حين تتقلص الأوردة،
وتنسكب الرنّة؟.
وكم سفحت نطفة خياراتها..
نسيّت شكلها،
هي والرجة تقود عمى الغزارة
لهاوية الطنين.
تتصاعد معصوبة العينين،
تطير بالشرايين
لمنفى الخمور العاجية
تطير..
تطيرُ إلى فضاءٍ مسدود
ملحمة التضاريس،
والمصائر كما الفراشات
تدس أعناقها في ثقوب الرجاء
كأن كل الوسائل
معرّضة للضمور!





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يعقوب زامل الربيعي

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