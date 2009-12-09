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زائر احتراق المراحل !..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 17:16
المحور: الادب والفن
    


إنه ليس العدم..
لكنه ليس أكثر من ممر من جهة لأخرى.
سيزورك ملاك احتراق المراحل..
سيد الرحلة النبيلة،
وكما يشبه نمو الثلج
على فراش نومك،
سيأتون بمحاذاته..
وتحت عباءته
أولئك المتسولون المتسللون
لحياتك الصامدة
لسحبك الزرقاء السحرية
وتحت قبة نجيعك
سيقضمونك عشبة عشبة
نسخة طبق الأصل
وسيزرعونها على أغلفة أسمائهم !





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - زائر احتراق المراحل !..