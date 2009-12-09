

فلسفة مبسطة: اطلالة على عالم الفيلسوف نيتشه

نبيل عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 01:49

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع







فلسفة مبسطة: اطلالة على عالم الفيلسوف نيتشه



نبيل عودة



*الخطيئة بحق الله كانت من اكبر الخطايا، لكن الله قد مات، بذلك ماتت الخطايا أيضا، الشيء المخيف اكثر الآن ان تخطئ بحق الأرض- نيتشه*



كان الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه (1844 – 1900) ناشطا ثوريا برز بنشاطه الفلسفي والأدبي كصاحب اسلوب لغوي صعب وشاعر وناقد، وفنيا كمؤلف موسيقي، يعتبر من اهم الفلاسفة في تاريخ الفلسفة الحديثة ، وهو الذي تنبأ بعصر ما بعد الحداثة. وضع نيتشه البنية التحتية الأولى لتغيير الخطاب من العام الى الذاتي، ومن الحقيقة الخارجية الى الحقيقة الداخلية.

قام نيتشه بنقد جذري للفكر الفلسفي الغربي. من مؤلّفاته " ولادة المأساة " ، " هكذا تحدّث زرادشت " ، " ما وراء الخير و الشرّ "،" ضدّ المسيح " و " إرادة القوّة ".

يؤكّد نيتشه في فلسفته تقلّص التأثير للقيم التقليديّة، لأن "اللّه قد مات" (الجنائني مات) ويجب التّأسيس لقيم جديدة تعبّر عن القوّة و الشّجاعة و النبل و تعبّر عن إرادة الإنسان الأعلى أو بالأحرى عن إرادة القوّة.

آمن نيتشه ان الانسان يعيش بحالة تزوير وان ما يملأ حياته الكاذبة هو الدين والله. حسب رؤيته لا توجد حياة أخرى غير الحياة على الأرض، وان الوجود الجسماني هو كل ما يملكه الانسان، لذا عليه ان يعيش كجسد، حياة حقيقية وجوهرية. نيتشه شبه حياة الانسان كحياة داخل قفص لا يمكن النجاة منه، وادعى ان اعتراف الانسان بمحدودية تعطيه مجالا ان يعيش حياة جيدة، عبر معرفته انه لا توجد حياة أبدية ولا يوجد عالم قادم.

جرى الربط بين فلسفة نيتشه والأيديولوجيا النازية، وان النازية اقتبست فلسفتها من النيتشية، عن الإنسان الأعلى والقوة والشجاعة والنبل، وهذه الفلسفة أنجبت شخصيّة هتلر. الباحثين بفلسفته يرفضون الربط بينه وبين الفكر النازي، ويعتمدون على قوله " أرتجف عندما أفكّر في كل هؤلاء الأشخاص غير الجاهزين بعدُ لتلقّي أفكاري، ومع ذلك سوف يستغلّونها لسلطتهم" ويؤكدون ان نيتشه كان يكتب لإنسان المستقبل.

في احدى رسائله نجده يرفض المواقف اللاسامية المعادية لليهود والتي كانت ضمن الفكر النازي، فقد كتب في احدى رسائله:" أشعر بخوف في الأيام الأخيرة، من كثرة الرسائل والمواقف التي تصلني حول معاداة السامية، وأشعر باشمئزاز وبكلّ ما تعنيه كلمة اشمئزاز من معنى من ذلك الحزب (القصد على الأغلب من الحزب النازي).

الى جانب ذلك عبر نيتشه عن إحساسه بالقرابة أكثر مع النبلاء الفرنسيين والروس، ولم يفخر بقوميته الألمانية، كتب منتقدا الذين "يسمّون أنفسهم النخبة المميّزة من أبناء بلدي، ويقيمون كلّ شيء على اساس مبدأ: ألمانيا فوق الجميع".

كان لنيتشه الكثير من الأصدقاء اليهود، كتب انه دائما يجد اليهود مثيرين للاهتمام أكثر من الألمان ومدح مفكريهم وفنانيهم.. وكان في فلسفته يرى ان الإنسان الأعلى يبدأ بالانتصار على ذاته، لا على الآخرين والشعوب الأخرى، وكانت رؤية نيتشه "ان الحرب هي حرب العقل ضدّ أخلاق العصر ومعتقداته". من هنا لا يمكن الدمج بين الهتلرية وفلسفة نيتشه.

حسب نيتشه البطل هو الفنان الذي ينجح بأن يتكيف مع الحياة الكاذبة، وهو يعرف انه يعيش داخل سجن، لكنه يقبل ذلك ويسخر من واقعه ويحاول ان يستخلص من نفسه أكثر وأكثر. ان البطل بالمفهوم الذي يطرحه نيتشه، عليه ان ينتج نفسه كل مرة من جديد، وان يظهر يقظة دائمة وابداع شخصي داخل الاطار الذي هو مسجون به، وان يعيش حياته بكاملها.

أثرت فلسفة نيتشه على تيارات فكرية مختلفة في القرن العشرين، منها الوجودية والعدمية وفلسفته من الصعب ربطها بتيار ايديولوجي واحد.

من الصعب قراءة فلسفة نيتشة بسبب صعوبة ترجمتها، نظرا لصعوبة أسلوبه اللغوي، ولغته الشعرية وعباراته القاطعة كالسكاكين. لذلك معظم ما نعرفه عن فلسفة نيتشة هو ما نشر عن فلسفته.

من اقوال نيتشة:

• الحب لامرأة واحدة هو أمر بربري لأنه يكون على حساب نساء أخريات.

• ما الذي تكرهه المرأة أكثر من أي شيء آخر؟ - قالت قطعة الفولاذ للمغناطيس: أنا اكرهك اكثر من أي شيء آخر، لأنك تشدني اليك ولكن لا قوة كافية لديك لتلصقني بك.

• اذا أردتم الارتفاع عاليا ، استعملوا سيقانكم، ولا تسمحوا بأن يحملوكم. لا تجلسوا على ظهور ورؤوس الآخرين.

• أحيانا بأوقات متقاربة، عندما اصعد، اتخطى الدرجات- ولن تسامحني أي درجة على ذلك.

• عندما نمر على تجربة ممتعة، علينا ان نتعمق بها ونغمض عيوننا، بدل ان نكون مشاهدين فوريين، لأن ذلك يهدم استيعاب الحدث وبالتالي بدل ان نكسب منه حكمة نخرج بعسر هضم.

• في كل مكان حيث رأيت مخلوقا حيا، رأيت الميل للقوة.

• النظر دائما الى العدو كشخص شرير هو مقياس نفسي حقير.

• من المفيد ان لا نسمح للشخص ان يقرر شيئا حول حياته انطلاقا من الاعجاب الشديد.

• من يتنكر لكبريائه هو متكبر بشكل عام بطريقة فظة، وحتى لا يُذل يغلق عينيه متجاهلا كبريائه.

• الحديث كثيرا عن نفسك ربما هي محاولة لإخفاء نفسك.

• الأملاك حتى مستوى معين تتيح للشخص استقلالية وحرية نشاط، لكن بعد ذلك تصبح الأملاك هي السيد وصاحب الأملاك هو العبد.

• الانسان يحتاج الى ذاكرة غير عادية حتى يتذكر كل الوعود التي قطعها على نفسه.

• نهاية الرجل الصادق ان يصل لمعرفة تامة انه كان كاذبا كل حياته.

• الذي لا يكذب لا يعرف ما هي الحقيقة.

• الإرادة هي الشخص القوي والاعمى الذي يحمل على ظهره الرجل الأعرج والمفتوح العينين.

• اذا كنت ترغب بالراحة النفسية والسعادة- عليك ان تؤمن، واذا كنت تلاحق الحقيقة – فابحث.

• الحكمة تضع حدودا حتى للمعرقة.

• الطلب ان تكون محبوبا هي من أكبر الوقاحات.

• العنف هو دواء للكرامة التي اهينت.

• باستطاعة الفنان ايقاظ قوة النشاط النائمة في نفس الآخر.

• أحب أعداءك لأنهم يُخرجون منك الشيء الأكثر طيبة.

• عدم الاتزان هو امر نادر بالفرد، لكنه بالمجموعات، التنظيمات والدول هو القانون.

• من الصعب بشكل كاف ان اتذكر ارائي دون ان أتذكر ايضا الأسباب لهذه الآراء.

• الذي لا يقتلني يقويني.

• وصفتي حول عظمة الانسان هو حب المصير. لا ترغبوا ابدا الا بما هو قائم.

nabiloudeh@gmail.com









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