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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ستار الجودة - ونحن نقف على أعتاب - أربعينية الرسامة- جنات- حروف نثر,وسطور لروحها
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ونحن نقف على أعتاب - أربعينية الرسامة- جنات- حروف نثر,وسطور لروحها
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ستار الجودة - ونحن نقف على أعتاب - أربعينية الرسامة- جنات- حروف نثر,وسطور لروحها