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بدايةُ داعيةٌ


عبدالله نافع
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:16
المحور: الادب والفن
    


بداية داعية000..2003

بدايةُ داعيةْ
0000000000000000000000
إنّ الذى دخلَ الطقوسَ يُقدَّسُ !!
فأطالَ لحْيتهُ التى يتَحسّسُ !

بعضُ اللباقةِ وألأناقةِ تقْتضى
ثوباً قصيراً للطهارة يُلْبَسُ !!

يَفْتِى ولا يُفْتَى إليه مَهابةً
ولآيةٍ يخْتارُ أو يتعسّسُ !!

يلْوى ذِراعَ الحرفِ ؛ ينْوى رَدْعَهُ
ويقولُ : إنّى للتُقى أتلمّسُ !!

ويُشيعُ بين المارقين عيونهُ
يدْعونهمْ ويقول:لا أتَجسّسُ!

فيزيدُ قرباً للرموز ويقتفى
أسرارَهمْ ؛ فيقالُ: قالَ الأقدسُ

ويشُقُّ بين التابعين معَارجاً
ملء الفضا قنواتهمْ لا تَخْرسُ

ويظلّ يفْتى فى الرِّضاعة عمرهُ
ويفيضُ حول البوْل كم يتَحمَّسُ

هاهمْ أُناسٌ ما بنوا 00لكنهمْ
هدَموا شعوباً كل يومٍ تُفْلِسُ


جُلُّ الكنائسِ والمساجدِ تسْتوى
فالجهلُ يجمعُ جاهلين ويدْعَسُ

ظُلمٌ كبيرٌ إتّهامُ الدين فى
اخًفاقِنا 00فالدينُ عقلٌ أحْرَسُ

والدينُ لا عيبٌ عليه ولا به
خَللٌ 00كفى؛فالجهلُ ليلٌ يَدْمِسُ
0000000000000000000000
المانيا / هانوفر





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عبدالله نافع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالله نافع - بدايةُ داعيةٌ