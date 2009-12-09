

عبدالله نافع

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:16

المحور: الادب والفن









بداية داعية000..2003



بدايةُ داعيةْ

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إنّ الذى دخلَ الطقوسَ يُقدَّسُ !!

فأطالَ لحْيتهُ التى يتَحسّسُ !



بعضُ اللباقةِ وألأناقةِ تقْتضى

ثوباً قصيراً للطهارة يُلْبَسُ !!



يَفْتِى ولا يُفْتَى إليه مَهابةً

ولآيةٍ يخْتارُ أو يتعسّسُ !!



يلْوى ذِراعَ الحرفِ ؛ ينْوى رَدْعَهُ

ويقولُ : إنّى للتُقى أتلمّسُ !!



ويُشيعُ بين المارقين عيونهُ

يدْعونهمْ ويقول:لا أتَجسّسُ!



فيزيدُ قرباً للرموز ويقتفى

أسرارَهمْ ؛ فيقالُ: قالَ الأقدسُ



ويشُقُّ بين التابعين معَارجاً

ملء الفضا قنواتهمْ لا تَخْرسُ



ويظلّ يفْتى فى الرِّضاعة عمرهُ

ويفيضُ حول البوْل كم يتَحمَّسُ



هاهمْ أُناسٌ ما بنوا 00لكنهمْ

هدَموا شعوباً كل يومٍ تُفْلِسُ





جُلُّ الكنائسِ والمساجدِ تسْتوى

فالجهلُ يجمعُ جاهلين ويدْعَسُ



ظُلمٌ كبيرٌ إتّهامُ الدين فى

اخًفاقِنا 00فالدينُ عقلٌ أحْرَسُ



والدينُ لا عيبٌ عليه ولا به

خَللٌ 00كفى؛فالجهلُ ليلٌ يَدْمِسُ

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المانيا / هانوفر