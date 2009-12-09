

عبدالله نافع

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 09:48

المحور: الادب والفن









كيف أهواكَ وفى قلبى سواكا؟؟

لَمْ يزلْ فى الغيب لكنْ

أنتظرْ أيامَ عمرى

خيرُ مِن هاكَا وذاكا !!



كيف أهواكا 000؟

وروحى فى المنى تغْفو 000

ولا تصحو بلُقياكا !!

ولما تُنكرُ صدقى !

أننى جربت قلبى فى هواكا

فَمَحى منه شهوراً ومَحَاكا !!

كيف قُلْ لى 00 كيف أهواكا ؟؟؟



هل نسيتَ

كنت يوماً طالبَ الحبِّ

طالبَ الدفءِ

دون جدوى حيث أقْصتني يداكا !!

كيف أنسى ؟؟



كنت أرْنو فى سرير الحُبِّ قرباً

كنت أرجو ان ألُفَّ الخِصرَ عشقاً

كم تمنيتُ بأنْ أدْفِنُ رأسي

فى تضاريس ضِفافكْ

فى قناديل هُيامكْ

إنَّما كُنت غريباً لستَ أنتَ !!

وكأنّى بين إثنينِ يعيشا فى زِماكا !!

كيف أهواكا ؟؟



ليس ذنبى

أنْ حجبْتَ الوجه عنىّ

وكسوتَ الحرفَ ألوان الغرامْ

ونصبتَ الوهم درباً

تحْتسى مِنْهُ شياطين الكلامْ

أهو ذاك الحب عندكْ ؟؟

أهو ذاكَا ؟

هلْ تُرينى000 ما دهاكا ؟؟؟؟



0000

عبدالله نافع

هامبورج 19 فبراير 2017