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يا ألفَ آهٍ


فائق الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 15:27
المحور: الادب والفن
    


يا حلوة َ الإحساسِ واللفتاتِ
طابَ الهوى مِنْ لمحةِ النظراتِ
.
وكأنـَّنا طفلانِ لمْ يَتَعلما
عَطَشُ الشفاهِ ورشفة القُبلاتِ
.
أفكلما طفحَ النضوج يَرُدّني
قلقٌ يَراكِ برجفةِ القسماتِ

يا ألفَ آهٍ صِحْتُ كلّ قصائدي
أحرقتـُها بالوجدِ والصَبَواتِ
.
ولهيبُ حرفي قد سرى في أضلعي
أو ما ترى النيرانَ بالكلماتِ
.





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فائق الربيعي

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