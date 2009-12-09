

فائق الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 15:27

المحور: الادب والفن









يا حلوة َ الإحساسِ واللفتاتِ

طابَ الهوى مِنْ لمحةِ النظراتِ

.

وكأنـَّنا طفلانِ لمْ يَتَعلما

عَطَشُ الشفاهِ ورشفة القُبلاتِ

.

أفكلما طفحَ النضوج يَرُدّني

قلقٌ يَراكِ برجفةِ القسماتِ



يا ألفَ آهٍ صِحْتُ كلّ قصائدي

أحرقتـُها بالوجدِ والصَبَواتِ

.

ولهيبُ حرفي قد سرى في أضلعي

أو ما ترى النيرانَ بالكلماتِ

.