

اَيات غير انسانية في القراَن

سامي الرباع

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 17:53

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







اَيات غير انسانية في القراَن

وفساد الكنائس المسيحية



في السورة التاسعة , اَية رقم خمسة يقول القراَن :



"فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ"

وهذا في الواقع مايطبقه الارهابيون في كل أنحاء العالم !!



في السورة 5 , اَية رقم 51 يطالب الفراَن المسلمين بعدم التعامل مع اليهود والمسيحيين:



"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "



ما هو جزاء المسلمين الذين يتركون الاسلام ؟ القراَن يقول في السورة رقم 4 , اَية 89 : خذوهم واقتلوهم :





"وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا"



بالمقابل , في السورة 2 , الاَية 256 يناقض القراَن نفسه ويقول :



"لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"



القراَن يشدد على العنصرية الدينية , حيث يدعي في السورة رقم 3 , الاَية رقم 110 بأن المسلمين هم أفضل البشر:



"كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ"



أما عن ضرورة خضوع النساء لسلطة الرجال فحدث ولا حرج , اذ ان القراَن يؤكد على وجوب خضوعهن للرجال واذا اقتضى الامر يتوجب ضربهن , مثلا في السورة رقم 4 , الاَية رقم 34 يقول القراَن:



"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ"



علاوة على ذلك يسمح القراَن للرجال بممارسة الجنس مع نسائهم كلما شائوا ذلك وعلى المرأة أن تسمح بذلك . فالمرأة هي كالارض التي يملكها الرجل وهو حر في حرثها كلما طاب له ذلك !! يقول القراَن في السورة رقم 2 , الاَية رقم 223 مايلي:



"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"



وفي حال ارتكاب المرأة للزنا , يقول القراَن , فهات اربعة رجال ممن يشهدون على ذلك , واذا ما أكدوا على ذلك فان عقوبة المرأة هي القتل, حيث يؤكد الحديث النبوي على رجمها بالحجارة حتى الموت . يقول القراَن في السورة رقم 4 , الاَية رقم 15

مايلي:



ــــ"وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ"



كشاهد في المحكمة تعتبر شهادة المرأة نصف شهادة , أي أن كل امرأتين يشكلان شاهد واحد وذلك , بحسب القراَن , لأن المرأة تنسى , فالمرأة التي بجانبها تذكر الاخرى بما حدث! هذا ما تنص عليه السورة رقم 2 , الاَية رقم 282 :



"وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى"



بعكس كل أديان العالم ولاسيما المسيحية واليهودية يعتقد أتباع الاسلام ولاسيما الشيوخ وما يسمى "بالعلماء" بأن القراَن هو الكتاب الوحيد الذي وصل الى النبي محمد كلمة تلو الاخرى من عند الله عن طريق جبريل. وبالتالي فان معظم المسلمين يعتقدون بأن القراَن هو من تأليف الله مباشرة وبالتالي يجب تطبيق تعاليمه بالحرف الواحد .



علما بأن المعروف تاريخياَ هو أن النبي محمد كان امييا لايعرف القراءة والكتابة , وأن سور القراَن واَياته استغرق جمها أكثر من ستين عاما بعد وفاته حتى تم جمعها من ذاكرات المقربين للنبي محمد وأتباعه ولاسيما في مكة والمدينة.



لذلك حين يقرأ المرء القراَن يجد فيه العديد من الافكار المفككة والتي لاترتبط معنويا بما حولها من جمل ومفردات . طبعا مايسمى بعلماء الاسلام أرجعوا ذلك الى ضعفنا نحن البشر في قراءة وفهم القراَن ومنهم من يدعي بأن ذلك دليل واضح على الاهية هذا الكتاب !



طبعاَ هناك في الانجيل المسيحي ايضاَ عدد كبير من الجمل والافكار التي تتناقض مع حقوق الانسان الحضارية. علماَ بأن المسيحيين يعتقدون بأن الانجيل عبارة عن فصول الفها أتباع النبي عيسى بناء على أقوال وأعمال نبيهم المسيح . مثلا يقال في الانجيل:



"حين يجلس الرجال ويتحدثون ويكون بينهم بعض النساء , يتوجب على النساء الالتزام بالصمت !!"



القديس أوغسط وبعده مارتن لوثر, قائد الكنيسة البروتسطنطية قالا "ان فائدة المرأة لاتتعدى قدرتها على انجاب الاطفال . ماعدا ذلك فهي بدون فائدة.“



بعكس الاسلام والمسلمين فان المسيحيين لايتمسكون بالفقرات غير الحضارية والمناهضة لحقوق الانسان ويسخرون من وجودها في الانجيل ويعتبرونها جزءاَ من التاريخ الديني السلبي في حياة البشرية .



بالاضافة الى ذلك وبعكس القراَن فان الانجيل لايدعو الى القتل والكراهية ضد غير المسيحيين كما هو الحال في القراَن. اذ ان القراَن يستخدم فعل "القتل" أكثر من ثلاثين مرة !



أما عن واقع الكنيسة في الوقت الحالي , سواء كانت كاتوليكية أو برتستنطية في ألمانيا مثلا فهي في الواقع فاسدة , حيث يتاجر القائمون عليها بكافة الوسائل .



علماَ بأن المانيا تجمع ضرائب خاصة بالكنيسة , أي أن كل مسيحي ومسيحيية يدفع للكنيسة بشكل اختياري حوالي 2.5% من راتبه الشهري . في العام الماضي حصلت كلا من هاتين الكنيستين على حوالي 5 مليارات يورو !



مثلا المطران الالماني تيبرتز فان ايلتس صرف من تلك المبالغ التي حصلت عليها كنيسته على أكثر من 30 مليون يورو على بناء منزل فاخر له !



بالمقابل حين رجوت ذلك المطران أن يساعد بعض السوريين باللوجوء الى ألمانيا رد علي بأنه لايستطيع ذلك الا أنه سيصلي من أجلهم !



عدد كبير من الصحفيين كتبوا الكثير حول فساد البابا فرانسيس زعيم الكنيسة الكاتوليكية في روما . ففي الوقت الذي يتربع فيه هذا البابا وأعوانه على مليارات الدولارات ويصرفونها على حياة تغص بالترف , نسمع هذا البابا يتباكى على الفقراء في العالم !



في ضوء كل هذا الفساد وغيره نجد بأن اَلاف المسيحيين يتخلون عن الكنيسة ويتوقفون عن دفع الضرائب بحقها احتجاجا على الفساد الذي تعاني منه. عدد كبير من الكنائس في المدن الالمانية تم اغلاقها بسبب نقص وزوال المترددين عليها.



أخيرا أعتقد بأن شيئا من هذا القبيل سيحدث بين المسلمين على المدى المتوسط والبعيد . اذ كلما اضطلع المسلمون على حقيقة الاسلام والقراَن فان عدد كبير منهم سيدير ظهره لهذا النوع من الاديان .



يبدو ان القرن الحادي عشر الحالي يشكل بداية ضعف التمسك بمايسمى بالاديان السماوية من يهودية ومسيحية واسلامية وسيأتي العهد الذي ستصبح فيه كل هذه الاديان جزءاَ من التاريخ دون أي تأثير يذكر على الواقع البشري .













صورة : سامي الرباع









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