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|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - وليد يوسف عطو - الانصاب والاصنام الحجرية
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الانصاب والاصنام الحجرية
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|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - وليد يوسف عطو - الانصاب والاصنام الحجرية