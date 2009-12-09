

منير جمال الدين سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 01:48

المحور: الادب والفن









أنشودة الزمن الرديئ



أخطاؤنا .. وخَطَايانا

تسابقت

تلاحقت

تشابكت

تَزاوَجَت

توالدت

نمت

ترعرعت

تزاحمت

تراكمت

تضخمت

حجبت نور الشمس

عَمَت العيون .. وعَمَ الفساد

***

عاد الزمان ..

وعادت ثمود .. وعادت عاد

وإرَم ذات العِماد

وفِرعَون ذو الأوتاد .. عاد

عادَ الفِسق والفجور

وعادت الرشوه والفساد

وَعَمَ الغِش وزاد

تغَلغَل وتَواصَل .. من دَم الأجداد .. لِدَم الأحفاد

وَزاد .. وزاد .. وزاد

***

الكل ضَل

الكل تاه

ليس أحد صالحاَ .. إلاه

الكل تاه ..ولا هادى

لا مَن يغير منكَرَاَ

بِلِسان .. ولابقَلب

ولا بِالأَيَادى

حَقَ عليكى القَول .. يابلادى

***

زاد الشقاء

عَم البَلاء .. كل البلاد

ساد الجَرَاد

***

مِن أعمالكم سلِطَ عليكم

وبالكَيل الذى تَكيلون .. يكال لكم

وَيزاد .. ويزاد .. وَيزاد

***

أتاكى أَمر الله

ليلاَ .. ونَهَاراَ

تَدَهوراَ .. إنحداراَ .. إندحاراَ ..إنهياراَ