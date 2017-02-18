

علاء كنه

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 01:45

المحور: الادارة و الاقتصاد









الى كل المهتمين في مجال إدارة الأعمال وصناعة الضيافة، أصدر الدكتور علاء كنه كتابه الرابع تحت عنوان (التنوع في صناعة الضيافة) عن دار (Createspase/Amazon.com) العالمية ، ويقع الكتاب في (366) صفحة مقسمة عشرون فصلاً تشمل مختلف جوانب التنوع وأدارته في منشات وشركات صناعة الضيافة، ومن أهمها تعريف التنوع، التنوع في صناعة الضيافة، التنوع الثقافي والتغيير التنظيمي في منشأت الضيافة، أدارة التنوع، برامج التنوع، ممارسات ومبادرات التنوع، هجرة الأيدي العاملة ودورها في التنوع، العنصر النسوي والتنوع، التتنوع الديني في موقع العمل، تنوع الموردين في منشأت صناعة الضيافة، أتجاهات التنوع في المستقبل، دراسة حالات عن التنوع لبعض شركات الضيافة العالمية، إضافة الى مواضيع أخرى ذات العلاقة بأهم التحديات التي تواجه إدارة التنوع في عالم اليوم، والكتاب الجديد يصلح كمساق للتدريس في المعاهد والجامعات ذات العلاقة ولمزيد من المعلومات عن الكتاب الدخول الى الروابط التالية:

https://www.amazon.com/Diversity-Hospitality-Industry-Arabic-Alaa/dp/1542328926/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486959878&sr=1-1&refinements=p_27%3ADr.+Alaa+Gado+Kana

https://www.amazon.com/Books-Dr-Alaa-Gado-Kana/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A283155%2Cp_27%3ADr.%20Alaa%20Gado%20Kana

http://www.alaakana.com/books.php

تقبلوا تحياتي

د. علاء يوسف كنــه