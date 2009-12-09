

سمير هزيم

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 23:46

المحور: الادب والفن









أضعت جواز سفري ...

غضبت وانزعجت كثيرا ..

لكني كعادتي .. لجأت الى تحويل المصيبة الى سعادة ..

وأقنعت نفسي باني ساجدد مواطنتي .. بالحصول على جواز سفر جديد ..

وسعدت كثيرا عندما بدأت بمعاملة استصدار الجواز ..

بدلا عن ضائع ..فرحت لأني سأخذ لنفسي صورة جديدة ...

وكانت فرحتي عارمة عندما ذهبت الى المصور .....

بعد ان هندست نفسي وتجملت ...

لبست اجمل قمصاني ..

حلقت ذقني وسرحت شعراتي اليتيمات .. شعرة حذاء شعرة ..

هيأت نفسي لان اجلس على كرسي المصور ...

وهو يوجهني كيف أميل براسي وابتسم ..

انظر هنا أستاذ .. لا لا .. انظر الى اعلى المظله ..

لاترف عينك .. رأسك للاعلى ...

ابتسامة خفيفة ....

واحد ..تنين ..تلاته ..

له له له .. انت رفيت عيونك ..

بدنا نعيد ..

أعاد الكرَّة .. ونفس الأوامر .. ومع ذلك رفيت بعيوني .....

لكن الرفة هذه المرة اتت سليمة ..

حملت صوري وباقي اوراقي .. ذهبت الى دائرة الهجرة والجوازات .....

فعلا تم استصدار جواز سفر جديد ..

فرحت وانا احمل جواز سفري ....

انا أنشد سوريتي من جديد ..

قلبي خارطة سوريا ..

وما عادت خارطة العالم تعنيني ..

وفي أول سفرة لي ..

استدعاني الأمن العام في المطار .. كأنني انا من دفع محمد البوعزيزي ليحرق نفسه ... او لربما صداقة تجمعني ببرنار ليفي ...

شرف معنا ..

اخذوني الى غرفة مظلمة نسبيا...

أستطيع روية الأخيلة بها فقط ..

انتظرت كثيراعلّ احدا يأتي .. لأعرف ما ذنبي ولماذا انا معتقل .. الزمن يمر وموعد إقلاع الطائرة يقترب ..

لكن أحداً لم يأت ..

الحمد لله انني مبكر على الموعد ..

بعد مرور ساعة ونصف ..

جاء مساعداول ليسالني اذا انا أضعت جواز السفر ًواستخرجت بدلا عنه ...؟؟

صمتُ ولم اعرف ماذا أجيب ... غير كلمة (طبعاً )..

ثم قلت له : شو هالسوال .. ؟ ليش ما بتعرفو أني أضعت جواز سفري واستحصلت على واحد جديد ..؟؟؟

قال : انت ما بحقلك تسأل .. انا الذي يسأل ..

وما عليك الا الجواب ..

وقفت وخبطت قدمي بالأرض .. وقلت له بقوة .. مثل العسكري الغر ....

( حاضر ابو جميل سيدي )

عرف المساعد أني استهزيء به ..

صمتَ قليلا .. خفتُ ان يفعل شيئاً ما يزعجني ..

وبعد صمت قليل ...

دب الرعب في قلبي ...

اقترب مني ...

سألني : معك الف ليرة ؟ ..

قلت له نعم هاهي الألف ليرة ..

قال لي : بتديني ياها ..

غص قلبي .... دمعت عيوني ..

اعرف ان راتبه لا يكفيه شراء خبز ........

توجهت بعد ذلك الى الطائرة....

حلقت في السماء .. أبتعدت كثيراً ... نظرت من علٍ الى ارض بلدي ....

أركيت برأسي للخلف ...

آه يا وطني ...

آه يا وجعي .....

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سمير