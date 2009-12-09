

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 09:29

المحور: الادب والفن









الأمطار، كانت ما تني ترقّش المساء بلمعانها وكما لو أنها تولّت عبء وظيفة القمر. في اللهجة الدارجة، يدعون المطر بـ " الشتاء ". الطريف، أنّ الحشائش في هذه اللهجة توسَمُ بـ " الربيع ". لكأنما السنة في المغرب قد أختصرت إلى فصلين، حَسْب؛ الصيف والخريف.

قالت امرأتي، مستهلّةً إعترافاتها وهيَ ترفع اللحاف إلى أسفل ذقنها المستدق الموشوم بما يُشبه علامة الصليب: " أحبّ الغيث، ولكنني أكره الشتاء. الغيث يذكّرني بالعيد الكبير، الذي تصادفَ حضوره في طفولتي في مثل هذه الأيام من العام. كنا آنذاك ما نفتئ نقيم في مدينة الصويرة، وكانت دروب الأزقة مغمورة بموجات من الأطفال والفتية، المحتفلين بليلة العيد. البعض منهم كان يضرب على الطبول والدفوف ايقاعاتٍ مصاحبة للأهازيج، فيما آخرون يدفعون أمامهم خراف الأضاحي المجلوبة من منازلهم. شاءت والدتي تركَ شقيقي في البيت برعاية أبيه، محتجّة بكونها عاجزة عن اصطحاب ولدين للسوق في مثل ذلك اليوم المزدحم.

" كان منزلنا يقع على طرف المدينة، في الطريق المؤدية إلى ضاحية الغزوة. وكنا نملك أيضاً أرضاً زراعية، تنتهي حدودها على طرف الوادي الكبير. الجهة الأخرى من الأرض، كانت ملاصقة لمزرعة رسام فرنسيّ؛ هوَ المسيو جاك. ثمة، كان الرجل يعيش حياة كبار الملاكين، موزعاً وقت نهاره بين الرسم والصيد والإعتناء بالورود. والدتي كانت إذاك تخدم لدى المسيو، مقدّمة العون لإمرأته سواء بالطهي أو تدبير شؤون الفيللا. مدام هيلين، وكانت كاتبة معروفة، لم تكن في المغرب في ذلك اليوم المعيّد. إذ أعتادت قضاءَ عطلة الميلاد ورأس السنة في مسقط رأسها، هناك في نيويورك. يقال، أنها كانت يهودية. إلا أنّ أحداً ممن عرفها، لم يلحظ أيّ اهتمامٍ لديها بالدين وطقوسه. وكان ذلك حال زوجها، في واقع الحال، وبصرف النظر عن افتخاره بكاثوليكيته. أجل، كان المسيو بانتظارنا يومئذٍ في سيارته مع حلول الغروب. طلبَ من والدني أن تقود السيارة، ثم أنتقل إلى المقعد الخلفيّ ليجلس بقربي. كان شغوفاً بي للغاية، ينفحني بين حين وآخر بالهدايا أو بقطع نقدية صغيرة. من ناحيتي، كنتُ منذ ذلك الزمن المبكر أشعر بالشفقة تجاه أخي الوحيد، الذي كان يكبرني بنحو ثلاثة أعوام. فإنّ أبيه من البخل، أنه لم يكن يشتري له حتى ملابس مناسبة. كنتُ أحاول تقاسم هداياي مع أخي، ولكنه كان يرميها قائلاً بجفاء " هذه ألعاب للبنات... ".

توقف " الشريفة " عن الكلام، وقد بدا التأثر على صفحة سحنتها. كنتُ على علم، بطبيعة الحال، أنّ أخاها قد قضى في حادث دراجة نارية وكان فتىً مراهقاً بعدُ. لكي أحثّ المرأة الملولة على مواصلة سرد ذكرياتها، فإنني أبديتُ ملاحظة عابرة عن فارق العمر الشاسع بينها وبين " ميمو " الصغير. رفعت رأسها قليلاً عن الوسادة، محدّقة فيّ بنظرة ملية قبل أن ترد ببطء: " أظن أنك تعرف مسبقاً جوابَ ما تسأل عنه، كونك قرأت مذكرات شقيقتك؟ "

" إنك تعتقدين إأذاً، أنّ شيرين كانت تحيط بكلّ شيء عن حياتك؟ "

" بلى. لأنها كانت تمتلك نسخة عن مذكرات قرينها، مسيو غوستاف. لقد قدّر لي أن أرى اتفاقاً دفترَ المذكرات، آنَ كنتُ أخدم لديها في الرياض.. "

" أظن أنك عمدتِ إلى قراءة مذكرات المسيو، بما أنك تجيدين اللغة الفرنسية. أليس كذلك؟ "

" لا، لم أفعل ذلك. ولكنني أستللتُ تلك المذكرات من مكانها في درجٍ سريّ بمكتب شقيقتك، على أثر أعتقالها... "

" وماذا فعلتِ بالمذكرات؟ "

" أحرقتها..! "، أجابتني وكانت لا ترين متعلّقة بعينيّ نظرةُ الأفعى المسمومة.

يجدر بالذكر، أنني لم أكن حينئذٍ قد علمتُ من " سوسن خانم " بحقيقة احتفاظها بنسخة مصوّرة عن مذكرات " مسيو غوستاف ". فلما أعترفت لي " الشريفة " بفعلتها الشائنة، فإنني تكلّفتُ حالاً مظهراً لا مبالياً. إذ كان في خطتي، أن أوحي للمرأة الماكرة بكون مذكرات شقيقتي تضمّ معلومات مفصّلة مستقاة من مثيلتها تلك. في الأثناء، كان فكري مشغولاً بمسألة أخرى: أكان " مسيو جاك " مقرباً لهذه الدرجة إلى مواطنه الراحل، حدّ أن يبث له أسرارَ حياته الخاصّة؟ فلو كان الأمرُ كذلك، لماذا لم يرد ذكر " مسيو جاك " في مخطوطة شقيقتي مرة قط؟ المخطوطة، كانت أساساً غير مرقمة؛ فهل أن محامي شقيقتي قد عمدَ بدَوره إلى استلال صفحات معينة بغية الاستفادة منها لغرضٍ ما؟ وأقولُ " بدَوره "، ولا أعني ما فعلته امرأتي تحديداً!