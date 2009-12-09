

عادل سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 04:04

المحور: الادب والفن









نِداءٌ .. أخير

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لا تفتحي مِظلّتَكِ

هذا أنا

في رَذاذٍ خفيف



***

تناوليني بِرِفق

و تصفّحيني

بأصابعَ صامِتَة

.... ككِتابٍ مُحتَرِق

لَمْلِميني كضحكةٍ هَرِمةٍ

.... تهاوَتْ مِنْ فَمٍ مرسومٍ بالفَحمِ تحتَ المَطر

أعيديني الى مِحنةِ ما قبل الخَلق

إستلّيني مِن تحتِ عُباءةِ الغُبار

ثمّ استعيديني من إرشيفِ العَدم

أنا الرّجُلَ المَنْسِيَّ

في الرُّفوفِ العالية