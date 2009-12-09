

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 17:18

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الجمهورية الجزائرية التي تخصص أربعة في المئة من انتاجها الوطني الخام لجبهة البوليساريو تتبنى سياسة الانشطار في تدبير مجالها الترابي، لأنه في حدود سنة 2019 ستصبح عدد الولايات في الجمهورية الجزائرية أربعة و تسعون ولاية.

الجمهورية الجزائرية اعتمدت التقسيم الولائي في تنظيم مجالها الترابي و هو تقسيم عسكري محض و ليس تقسيما مدنيا و لا تدبيريا.

المملكة المغربية اختارت التقسيم الجهوي الموسع الذي لا يتجاوز عدد تقسيماته اثنى عشرة تقسيما و هو تقسيم يعتمد قيم و مبادئ التنمية البشرية كما يعتمد قيم و مبادئ الاقتصاد الاجتماعي.

التقسيمات الأربعة و تسعون المخصصة للتراب الجزائري هي بالإضافة الى أنها تقسيمات عسكرية فهي أكثر من ذلك تقسيمات بيروقراطية و جد مكلفة.

كلفة الوظائف البيروقراطية الغير منتجة المخصصة لحراسة المجال الترابي الجزائري هي ثمانية أضعاف مثيلتها في المملكة المغربية مع العلم أن بيروقراطية المملكة المغربية هي بيروقراطية منتجة و تتوفر على كفاءات علمية في كل مجالات التدبير المدني و العسكري.

البيروقراطية الجزائرية الضخمة و الغير منتجة هي بيروقراطية أيديولوجية تحرس هيكلا يتجه نحو الانهيار تماما كما حصل لهيكل صدام حسين و هيكل معمر القذافي بالإضافة الى هيكل بشار الأسد و هيكل علي عبد الله صالح.

المملكة المغربية اختارت سياسة الاندماج و فق مبادئ التكامل الاقتصادي و الانسجام الهوياتي بالإضافة الى تفعيل كل مؤشرات التنمية البشرية و الترابية المجالية,



الجمهورية الجزائرية التي فضلت الانشطار على الاندماج تسعى الى تصدير هذا النوع من الانشطار الى تراب المملكة المغربية و لكن من المؤكد أنه مع الازمة الاقتصادية الخانقة فان هذا الانشطار سيتحقق فعلا على أرض التراب الجزائري و ستكون بدايته من مناطق الشمال و مناطق الشمال الغربي مع العلم ان الجنوب الشرقي الجزائري هو محتل منذ مدة طويلة من طرف مقاتلي جبهة البوليساريو و سيصعب على الجمهورية الجزائرية إيجاد مكان اخر لهؤلاء غير المكان الذي يتواجدون فيه، لأن الحقائق التاريخية تؤكد بأن ثلثي المجال الترابي لقبيلة الركيبات التي تشكل العمود الفقري لجبهة البوليساريو يوجد على التراب الجزائري.

البيروقراطية الترابية و شساعة المجال الترابي الجزائري بالإضافة الى الغياب الكلي لمبادئ الحكامة الاقتصادية و الأمنية ستجعل من دولة الجزائر عراق شمال افريقيا.