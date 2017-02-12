

صحيفة الحوار المتمدن إرهاب فكري أم افلاس؟

خليفة عبدالله القصيمي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 16:06

المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن













لترفع صحيفة الحوار المتمدن الإليكترونية حظر نشر مقالات الردود







مطلق الحملة: خليفة عبدالله القصيمي



موجهة ل: للصحيفة نفسها وجميع القراء

التاريخ: 12-02-2017





أطالب صحيفة الحوار المتمدن الألكترونية أن ترفع حظر ومنع نشر مقالات الردود على الأخوة المسيحيين ؛ وأن تكف عن سياسة حذف التعليقات في سياق الرد عليهم ؛ سياسة المنع والقمع والحظر لا تليق بصحيفة بحجم الحوار المتمدن !



محور الحملة: حملات عامة عدد زوار الحملة: 702







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آخر 20 توقيع - من الممكن الاطلاع على التواقيع الأخرى من خلال الأرقام الموجودة أسفل قائمة التوقيعات

التاريخ Name-الاسم الدولة-Country المهنة-Job التعليق-Comment

13-02-2017 سند السند كارثة يا عقراوي عشرات القراءات وما تجرأ سوى كاتب واحد معروف في الموقع يعبر عن رأيه ؟ لديك مشكلة كبيرة يا عقراوي فإما المانع هو نفاقك منهم أو الخوف منك ؟ لديك مشكلة كبيرة جدا

12-02-2017 خالد سلامة Brazil مزارع فين حرية الرأي والتعبير والرد اللي صدعتوا فيها رؤوسنا ؟؟

12-02-2017 طلعت خيري السلام عليكم .. الكثير من التعليقات التي يقدمها الزملاء المسيحيون خارج صلب موضع المقال ..تعليقاتهم عباره عن سب وشتم النبي محمد .. ولكي لا اظلم احدا .. اليوم تابع عزيزي القارء كم مره تم التهجم بها على النبي ..علما اني لم اذكر محمد يوما من الايام في مقال .. لا ادري لماذا هذا الحقد ..هاني عسليه

نشر أحدهم هذا التعليق وتم فسح نشره من المراقب !!



هولاء الاشخاص المطالبين بنشر تعليقاتهم على صفحات الحوار ...



هانى عسليه

Sunday, February 12, 2017 - على سالم



اريد ان اسألك سؤال واضح وان تجيبنى عليه بكل صدق وصراحه , هل تعتقد ان محمد رسول الاسلام ماكان فى الواقع الا بلطجى ورئيس عصابه ولص ومهووس بمفاخذه الطفلات وامور النكاح , هل تعتقد انه كان يقوم هو وعصابه الصعاليك الاجراميه بالسطو المسلح على القوافل الامنه من اجل سرقه الاحمال وذبح الرجال والاحتفاظ بالنساء من اجل النكاح والمزيد من النكاح ؟؟



و رديت عليه وتم حذف ردي التالي :



للأسف لم تنشر لي مقالات فكيف أجيبك ؟!!

Sunday, February 12, 2017 - هاني عسليه



أولا مسرحية انتحال اسم يوحي بكونك مسلم مكشوفة من فترة طويلة فإلعب على المكشوف

ثانيا هل موضوعي عن رسول الإسلام ابن آمنة ؟؟

ثالثا هل تعتقد أن لدي وقت أضيعه مع مرضى التعصب الهرمين والحقد الدفين ؟!!

تحياتي ...



Sami Simo



وماذا عن اساطير بني اسرائيل التلموديه التي غزت قرآن ربك الميت والهك ابن امنه وجن سليمان وهاروت وماروت ايضا فارسيه والامرأه التي مسخها ابن امنه اله القرآن لكوكب الزهره،وبيع يوسف بدراهم،هل كان دراهم في عصر يوسف، وماذا عن ابنة عمران ام عيسى اخت موسى وهارون؟وكيف الهك ابن امنه يذكر الصلب في عصر فرعون والصلب اصلا ابتكار روماني وكيف الهك ابن امنه يقول ان السامري صنع العجل وهل كانت السامره موجوده في خروج موسى وبني اسرائيل من مصر،لا تاريخ ولا اصول شخصيات تاريخيه ولا جغرافيا في كتاب الهك ابن امنه

خليفة عبدالله القصيمي

بولس اسحق

(((وحمارا مؤمنا ان اراد النبي ان يركبه تطوع له مليار اشباه ولعة)))....صدق هبل العظيم( يعفور-1)

في روايه أنه كان من اوائل المبشرين بالجنة وقيل لا تصح لأنتحاره الا ان رسول هبل سيشفع له... وان هبل لن يحاسبه على الانتحار لأنه حمار حاله حال مليار ونيف نسمة وسيدخله الجنة ... بارك هبل بك يا يزيد بن شهاب وبارك في ذريتك الابرار الذين يضجرونا بتعليقاتهم السخيفة التي لا علاقة لها بالموضوع دون ان يدافعوا عن اخيك وصاحبك خير البرية... رضي هبل عنك يا افضل صحابة رسول هبل... رحمة اله القران عليه هو الان في زريبة في الجنة ينعم ببرسيمها عليه بردعة من سندس واستبرق وزوجة اله القران بـ 72حور حمير دحما دحما...

وعنه رضي اله القران عن ذيله أنه قال: يا معشر الحمير من الانس الذين بلا عقل والجان إن هبل اصطفاني بينكم نبيا وطهر فشتي بالإيمان وكرشتي بالإسلام وآية لكم البرسيم غذاء وشفاء من كل داء(رواه البرسيمي في الزرائب وأبو صابر في خرج الحمير وذيل في المعالف وصححه الحمال في مرابطه)...ما علاقة الخريط هذا وارتباطه بالمقالة سيد ابونا حمادة ولعة...وربما تتصور انني انضح عرقا لان القسيس اثناسيوس رزق في فضيحة جنسية...فما رايك بفضيحة رسولك مع مارية القبطية وافعال زوجاته المخزية، فعلى الاقل هذا القسيس لم يدعي النبوة كرسولك الذي ادبه ربه انجس تربية!!



هذان كاتبان تنشر مقالاتهما فورا وتمنع مقالات الأشخاص المحترمين الموضوعيين !!







12-02-2017 عايد عواد Mexico كاتب ارفع حظرك عن نشر مقالاتي يا استاذ عقراوي





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مئات القراءات ولم يتجرأ سوى كاتب واحد من مئات الكتاب الأساتذة الذين لهم مقالات شبه يومي على الأقل !! من الكتابة والتعبير عن رأيه !!

وكما عبر أحدهم قائلا :

لدينا بالفعل مشكلة ومشكلة كبيرة

! إما أن هيئة إدارة وتحرير صحيفة الحوار المتمدن سيطر عليها جناح الصقور مقابل جناح الحمائم فاستحوذ الجناح الأول على الإدارة ؛

وتحولت لإدارة أشبه بأي نظام حكم عربي قمعي إرهابي متسلط ديدنه الإرهاب الفكري للأفراد والمجتمع !!! ؛ ولهذا بات يخشاها كل كاتب ومعلق واضطر للسكوت حتى بالتعبير رفضا للحملة !!

ولهذا لم يتجرأ أيضا بضع أشخاص من مشاهير معلقي الصحيفة من القراء من المشاركة او التضامن ؛

او التعبير عن آرائهم ضد الحملة !! ولعل نشر مقالات أمام الجميع وحذفها بعد نشرها بدقائق كاف لإرهاب البقية !! لكن يبقى السؤال المحير :

هل فعلا الصحيفة تغض الطرف عن تعليقات الفيس بوك مرغمة لا بطلة !!!



لكن بالفعل :

هل نحن أمام نوع جديد من الإرهاب الفكري المستقل ؟!!!

أو أن الموقع برمته أفلس من الرواد والقراء !!!





http://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=908









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