

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 09:56

المحور: الادب والفن









المغرب عدل

ينظر المغاربة على ان المسألة مظاهر الإحتفال بعيد الحب من الأمور الشخصية، وأنه احتفال أوروبي خرج إلى العالمية، ولا يرى معظم المغاربة في ذلك أي تناقض مع قيم المجتمع، فهو احتفال رمزي يتبادل من خلالها الناس الورود والهدايا.



فعلى الرغم من الأفكار الرافضة للاحتفال بعيد الحب في المغرب، إلا أنّ هذه المناسبة أخذت مكانتها في المجتمع، خصوصًا أنها تعتبر مناسبة لحصد الأموال من التجارة، بحيث يقوم التجار باستغلالها، لبيع الورود والهدايا العاطفية، وكذلك تدخل ضمن التنشيط السياحي، لذا فإن تحالف المال والحب أَصبح قادرًا على جعلها مناسبة سنوية إيجابية. كما أن العديد من المغاربة لا يرون في ذلك أي سلبية أو مس بالثقافة المغربية والمغاربية بشكل عام، بل تصنف في نطاق الإنفتاح والتفاعل الثقافي الذي يعرفه المغاربة منذ العصور القديمة.[25]



وانا....



كنت في مثل هذا اليوم ( يوما!!) أقف في محطة القطار في مدينة ( سانت ديغو ) في كاليفورنيا .. .. كنت وحيدا انتظر القطار الذي سوف يقلني الى الفندق لأنام وحيدا بانتظار يوم ( علمي) اخر .. وأحلاما اخرى بغد أفضل !!

وانتظار الذي قد يأتِ !!

رأيت الصغار والكبار يحملون باقات الورد الحمر والبالونات الحمراء المصنوعة على هيئة قلوب حمراء... الكل يقبل بعضهم البعض .. والكل يضحكون و الجميع كانوا مستبشرين ..!!



بعد ثلاثة أعوام تذكرت



وكتبت حين مرت الذكرى في مثل هذا اليوم



ليلة ال( فالانتاين) ..!!!



ضجت

كابلت رسمك

هيّجت كل المواجع

رِدِتْ أبجي

اوما بجيت..!!

نشفت ادموعي

يوم الوادعيتك

انا اللي من شفتك

جنت ميِّتْ

واحتييت..

كلّبت كل المكاتيب

أوكل حرف منها

رسمك امطرز عليها

ردت اشمهن

رجفن اشفافي

اومن خيالي

والله استحيت

شرد اكلك؟!

من تنيت ابلهفة المحبوب

وانا وعدك خالفيت

اجبتك طاير اعلا الريح

جانت الدنيا ظلمه

وانت جنت اشراع

وبنص البحر مصباح

اوضويت

ردت اصرخ

وانا اركض

شايل الدلال بيدي

ياحبيبي

ياحبيبي

ذبت مثل فص الثلج

لمن حضنتك

وانتهيت ..

ردت اكلك ياحبيبي

شوكه مشتوله ابحماده

جنت

عطشان كِلِّشْ ..

من لكيتك

لمَّن لامست جفك

بديه

صدِّكني ارتويت



13 ك2 2015