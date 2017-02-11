أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طارق عيسى طه - تظاهرات يوم السبت الموافق 11-2-2017


اخر الافلام











المزيد.....

تظاهرات يوم السبت الموافق 11-2-2017


طارق عيسى طه
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تظاهرات يوم السبت الموافق 11-2-2017
خرجت جماهير الشعب
العراقي قادمة من كل محافظات العراق متوجهة الى ساحة التحرير في بغداد رافعة شعار اغلاق المفوضية المستقلة العليا للانتخابات وتبديل قانون الانتخابات بالاضافة الى شعارات الاصلاح ومحاربة الطائفية والمحاصصة والارهاب وتحقيق الخدمات على مختلف اشكالها . وللاسف الشديد فقد تعرضت هذه التظاهرات لعملية قمع وتنكيل بالرغم من ان التظاهرات كانت سلمية والتعبير عن الراي هو حجر الزاوية للديمقراطية والتي ينص عليها الدستور العراقي , وقد تم اطلاق الغازات المسيلة للدموع مباشرة على جموع المتظاهرين والمعروف بان استعمال هذه الغازات في الدول الحضارية يكون في حالة تعرض موظفي الدولة في مكاتبهم الى هجوم لغرض الدفاع عن النفس , وكان المفروض ان لا يستعمل بهذه الطريقة ألأنتقامية مباشرة ضد المواطنين , كما استعملت الطلقات المطاطية والرصاص الحي وحسب شاهد عيان بان قوات الجيش اعترضت على مهاجمة المواطنين من قبل قوات ترتدي الملابس السوداء وملثمة وقامت هذه القوات بأهانة وشتم قوات الجيش فما هي هذه القوات ولمن تعود من السياسيين ؟ونتيجة العدوان تسبب في وقوع ثمانية شهداءوجرح 229 جريح تختلف حالتهم من خطرة الى متوسطة وخفيفة , وقد اختلفت اقوال الجهات المختلفة حسب مصلحة كل طرف ونفوذه ومكانته في العملية السياسية , وقد ادعى حزب الدعوة في بيان صادر عنه بان المتظاهرين كانوا يحملون السلاح ألأبيض وهم الذين بداوا في اطلاق الرصاص وهذا الرأي تدحضه الوقائع على ارض الحقيقة فقد مر المتظاهرون من عدة نقاط تفتيش ولم يتم العثور على اي مسلح بينهم , كما ان رئيسة احدى منظمات المجتمع المدني صرحت بان اطلاق الرصاص من قبل القوات الامنية استمر اكثر من ساعة وتسبب في وقوع الاصابات , اما قصة صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء فهي حتما نتاج الميليشيات المسلحة السائبة وليست من من قبل المتظاهرين المسلحين بالعلم العراقي فقط , اما تبعية التظاهرات للتيار الصدري فهذا غير صحيح فقد صرح السيد جاسم الحلفي الناشط المدني المعروف بان التيار الصدري هو جزء من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والكثير من المستقلين ومن المخجل ان يحاول البعض التقليل من هذه الانتفاضة الشعبية المطالبة بحقوق المواطنين المشروعة وينسبها الى جهة معينة ويتناسى الاطراف الفاعلة الاخرى . ان خسارة ثمانية شهداء و229 جريح يجب ان تكون حافزا للجميع بألأستمرار في التظاهر والمطالبة بحقوق الشعب المشروعة وهذا لا يتم الا بألأتحاد وقوته لأرغام أذناب الدواعش الداخليين للاستجابة لمطالبنا المشروعة هذا وقد طالبت جبهة الاصلاح بالسماح لخمسة واربعين منظمة مجتمع مدني للاشتراك في التحقيقات لتشخيص المسببين في اسالة الدماء البريئة وانزال اشد العقوبات اللازمة بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم في المستقبل وعدم السماح لأرتكاب الجرائم بدون عقاب , ومن الضروري ألأشارة الى ما قامت به القوات ألأمنية من نقل الجرحى الذين سقطوا في الشوارع الى المستشفيات وبهذا تم انقاذهم من الموت .
طارق عيسى طه





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طارق عيسى طه

إجمالي القراءات: 1,488,562
المقالات المنشورة: 658
- الحشد اشعبي المقدس
- حوادث الخطف والتغييب في العراق
- حاشا ان يكون اهل الموصل الحدباء من الدواعش
- لا ديمقراطية بغياب القوانين
- رحل عنا المناضل الدكتور زهدي محمد خورشيد الداوودي
- اختطاف السيدة الصحفية افراح شوقي وتداعياته
- سياسة ألمحاصصة ألطائفية وألأثنية في ألعراق وتداعياتها
- هل ان العراق مقبل على أكبر ألكوارث ألأنسانية في عصرنا ؟
- تظاهرات أيام ألجمع
- وداعا فيديل كاسترو ستبقى في قلوب الفقراء وكل الشرفاء في العا ...
- اعادة فتح قناة البغدادية
- بداية عملية تحرير مدينة الموصل ألحدباء
- قرار المحكمة ألأتحادية باعادة نواب رئيس الجمهورية
- العراق يحترق
- الموصل توحد الجهود العراقية ضد كل من يتعرض لسلامته
- لماذا يتظاهر ألشعب ألعراقي أيام ألجمع ؟
- ألفلوجة تعاني من ألجوع وألمرض
- ألأنفلات ألأمني في عراق أليوم
- أحترام هيبة ألدولة( والسيه ورق )
- بوادر أنهيار ألجبهة ألداخلية للمقاومة ألعراقية

المزيد.....


أخبار عامة
- الدفاع الروسية تكشف عن سعي -داعش- لتدمير آثار تدمر المتبقية ...
- أردوغان: درع الفرات تهدف إلى تشكيل منطقة آمنة
- استمرار الاحتجاجات في رومانيا ضد شرعنة الفساد
- أردوغان: درع الفرات تهدف إلى تشكيل منطقة آمنة
- استمرار الاحتجاجات في رومانيا ضد شرعنة الفساد
- المكسيكيون تحتجون على سياسة ترامب
- كوريا تطلق صاروخا بالستيا، ومجلس الأمن يعقد اجتمعا عاجلا
- المطالبة بإخلاء مناطق أسفل سد كاليفورنيا
- بالفيديو.. طائرات روسية توثق تدمير أهم معالم تدمر الأثرية بأ ...
- مخاوف من انهيار أعلى سد في شمال كاليفورنيا.. وإجلاء للسكان

المزيد.....
كتب ودراسات
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طارق عيسى طه - تظاهرات يوم السبت الموافق 11-2-2017