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حضارة بلاد وادي الرافدين / الحلقة الثالثة


نبيل عبد الأمير الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 11:28
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


حضارة بلاد وادي الرافدين / الحلقة الثالثة
نبيل عبد الأمير الربيعي
التعليم وعلم الفلك
لقد ساعد الخط المسماري واللغة الأكدية على انتشار تراثنا الثقافي والحضاري في الوطن العربي وفي معظم أجزاء الشرق القديم, كما انتقلت ملحمة كلكامش إلى الحيثيين والحوريين واليونانيين, وقد تدل الدراسات على أن ملحمة كلكامش ترجمت إلى لغات أخرى كالحثية والحورية بدلالة العثور على بعض أجزائها في (بوغازكوي) عاصمة الدولة الحثية.
لسعة معرفة العراقيين القدماء بعلم الفلك لذلك كان اليونانيون على اتصال دائم بالمعارف البابلية, حيث تعلموا احتساب مدة السنة الحقيقية وأموراً كثيرة مشابهة, لذلك كان الكثير من الرياضيين والفلكيين والفلاسفة اليونان قد قصدوا العراق لينهلوا من ينابيع المعرفة, منها علم الرياضيات مثل فيثاغورس واقليدس, فكان سكان بلاد الرافدين قد اعتمدوا في الكتابة على مادة الطين النقي (الحر) الخالي من الشوائب.
كما اهتم قدماء العراقيين بالمدارس لكن لا يعرف بالضبط متى بدأ نظام المدارس في العراق القديم, وتشير المعلومات الواردة في النصوص, إلى أن المدرسة كانت معروفة منذ بداية استخدام الكتابة وسيلة للتدوين في الألف الثالث قبل الميلاد, وقد أطلق السومريون على المدرسة مصطلح (أي – دبا) أي (بيت الألواح), وكانت المدارس في العصور المبكرة جزءاً ملحقاً بالمعابد وهي أشبه ما تكون بمؤسسة دينية لتدريب الكهنة والأشخاص الذين يلتحقون بوظائف الكتبة في خدمة المعابد والقصور, ثم انتشرت المدارس بشكل أوسع خاصة في بداية الألف الثاني قبل الميلاد.
في العهد البابلي القديم حيث ظهرت المدارس الرسمية التي كانت تحت إشراف الدولة والمعبد أيضاً, كما أن هناك بيوتاً خاصة استخدمت كمدارس للتعليم كما هو الحال في مدينة نفر حيث وجدت (3) بيوت سكنية الواحدة مجاورة للأخرى عثرَ فيها على مجاميع من الرقم الطينية من ضمنها مجموعة من النصوص المدرسية, كما ظهرت المدارس في العصر البابلي القديم في أور, كيش, لارسا, سبار, أدب, كيسورا, تل حرمل, تل الدير, وماري بدلالة العثور على مجاميع من النصوص المدرسية في هذه المواقع, قسم منها وجد في القصور.
لم يقتصر التعليم في المدارس العراقية القديمة على تعلم الكتابة المسمارية واللغتين السومرية والأكدية بل أن هناك فروعاً مهمة من العلوم والمعارف كانت من المواضيع التي تدرس للطلاب وخاصة للطلبة المتقدمين الراغبين في تكملة تحصيلهم العلمي منها : الرياضيات, الأدب, الموسيقى, الفلك, الطب, القانون, وكانوا يتلقون مثل هذه العلوم في معاهد عالية خاصة أشبه ما تكون بدور العلم والحكمة, كما أن للمرأة الدور في التعلم فظهرت بعض الكاتبات الجيدات ومعظمهن من الكاهنات من صنف (الناديتو) وبنات الأمراء والملوك.
كانت (الرقم الطيني) تحفظ في سلال معمولة من الطين والقصب, ويوضع معها بطاقة تعريفية بموجب موادها المختلفة, وقد وجدت نماذج منها في تل قوينجق في الموصل وتل حرمل بالقرب من بغداد الجديدة, وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد حفظت الرقم الخاصة بالشؤون التجارية في المصارف ومنها المصرف التجاري المعروف باسم (إيجيبي وأولاده) وهي عائلة يهودية من أبناء السبي البابلي, فضلاً عن عائلة (موراشو) اليهودية في مملكة نفر, وكان يتم حفظ الرقم في البيوت السكنية أيضاً.
ومن هذا يتضح لنا بأن الوثائق الرسمية والقانونية كانت تحفظ في القصر, أما النصوص المدرسية أو الخاصة بالطقوس والتراتيل الدينية فكانت تحفظ في المعابد والمدارس, وهكذا الحال في الوركاء ونفر وكيش وفارة وغيرها من المواقع الأثرية, وتوجد تعاليم للمكتبات تمنع من الاستيلاء على الألواح أو إتلافها, أو تحويرها فكل من يزوّر أو يحرّف أو يتلف أو يسرق نصاً فعليه غضب الآلهة ولعنتها.

المصادر :
1- عبد الهادي الفؤادي. دور الثقافة في العراق القديم. بغداد. 1961.
2- د. بهيجة خليل إبراهيم. مسلة حمورابي. بغداد 1980م.
3- د. فاضل عبد الواحد علي. كتبوا على الطين. مجلة كلية الآداب. العدد 27. بغداد. 1979م.



يتبع الحلقة الرابعة





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نبيل عبد الأمير الربيعي

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - نبيل عبد الأمير الربيعي - حضارة بلاد وادي الرافدين / الحلقة الثالثة