

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 10:53

المحور: الادب والفن









بعد الطيران في الخيال

رأيت الشحرور اللامرئي

يغرد للأفق

وللمد والجزر في الهيولي تحت الكون

للإندحار في الحكايات الماضوية

كان عمق الضوء يسبح في الماء

المألوف كما لو أنه ثابت

هكذا تأوهت الصيرورة في حلم الهواء

وهكذا شاء العماء وريح الصدفة

لا أبواب للرؤية المؤقتة

وضمير الكون يغني في العدم

والفضاء فراغ مطلق

والفناء قادم في السفر

واللحظات خاطفة والجولة مجهولة

الأزل والأبد روح في مسيرة الوهم .