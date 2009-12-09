

محسن النصار

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 10:52

المحور: الادب والفن









حاوره الفنان محسن النصار - الجزائر



الفنان ياسر حسن مخرج ومؤلف مسرحي سعودي يحمل معه من ابداعات ونجاحات لمشروعه المسرحي الذي بدأه بوقت مبكر وفي السعودية كان اول شيء عمله هو البحث عن مسرح يحتوي أحلامه الصغيرة وبمشاريعه الكثيرة اصبحت كبيرة و وخلال سنوات قليلة دون اسمه واحدا من المسرحين السعوديين الذين واصلوا مشاريعهم لتاسيس مسرح سعودي يحمل لمسات تجريبية للمنافسة في الساحة المسرحية العربية حيث شارك في العديد من المهرجانات المسرحية وخلال تواجده في الجزائر للمشاركة في مهرجان المسرح العربي الدورة التاسعة (عز الدين مجوبي) التي اقيمت من 10 الى 19 في مدينة وهران وميستغانم , تم اجراء حوار مسرحي حدثنا فيها عن مسيرته ومشاركاته المسرحية :





- حدثنا عن تجربتك المسرحية ؟





تجربتي ممتدة من ايام الشباب من وكانت بداياتي المسرحية بدأت تنمو من خلال المدرسة والنادي , وبعد ذهابي الة جامعة قطر لغرض أكمال دراستي كانت لي الفرصة بالتعرف على المسرح القطري وسنحت لي الفرصة في انطلاقتي المسرحية الأولى مع المسرح الشعبي من خلال الأستاذ حسن ابراهيم مدرس في جامعة قطر وقد اضاف لي الكثير .

وبعدما ان أنهيت دراستي في جامعة قطر , عينت في جمعية الثقافة والفنون ومن خلال الجمعية التي ساندتني واعطتني الكثير من الثقة الكبيرة كمخرج ومؤلف ودعموني من خلال مسابقة الأثنا عشر لعروض المسرحيات القصيرة , وأظهرت هذه المسابقة ياسر الحسن كمخرج في مسرحية " القمر يبني "



وكذلك كانت لي مشاركة مع "فرقة استديو الممثل" التابعة لجمعية الثقافة والفنون بالدمام في الدورة الأولى للمهرجان العربي لمسرح الطفلوكانت مشاركة هامة، كون المشاركة عبر أطفال يخوضون لأول مرة، تحدي مغامرة المهرجانات المسرحية؛ من خلال عرض مسرحية "همام في بلاد الشلال". والتي كتبتها وأخرجتها ضمن المسابقة العربية التي شهدت مشاركة ثلاث فرق مسرحية من الكويت إلى جانب لبنان ومصر.

وقد تم تكرمي من ضيفة المهرجان الفنانة سعاد عبدالله



- ماهو كان رد فعلك عندما تم أختيار مسرحية " أماني " في مهرجان المسرح العربي التاسع في الجزائر ؟



- كنا متوقعين ذلك , وكنا نراهن على ذلك ,ونحن فرحين ونعتز بذلك .



- هل اضفت وعمقت تجربتك المسرحية مع " اماني "؟



- مسرحية أماني وان كانت امتداد لأسلوب تجارب مسرحياتي من خلال الثيمة التي اشتغل عليها فقد اوجدنا تقنيات جديدة غير تقنية القماش التي كنت اشتغل عليها .

وكان اكتشافي للممثلة الشابة زين السيوفي التي اضافت لنا الكثير وكانت تستجيب لكل الملاحظات الأخراجية وعشقت النص وكانت مجتهدة واتمنى من الفنانات الاتي عندنا ان يقتدن بها .

ومسرحية "أماني" أعتبرها محاولة لاكتشافات إبداعية جديدة تمثل مرحلة متجددة من تاريخ ومسيرة المسرح السعودي الجديد ,والمسرحية من بطولة أشرف السيهاني، سعود الصفيان، وياسر الحسن، وحسن الخلف، ولين السيوفي، وحسن العلي، وكميل العلي وأحمد العلي.

ويتصدى العرض للأكاذيب التي قد يختلقها البعض حتى يبيعون بضاعتهم من "الأماني والنصائح والأمل"، من خلال بيع الوهم للبسطاء الذين قد يتمسكون بأي شيء حتى يعطوا معنى وشكلاً آخر لحياتهم المتعبة، وكيف يستغلهم بائعو الأماني هؤلاء، بمحاكاة مسرحية للواقع الذي يعيشه الكثير من الناس في حياتنا.