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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان (بخصوص قرار تشريع الاستيطان العنصري الذي اقره الكنيست الصهيوني)
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بيان (بخصوص قرار تشريع الاستيطان العنصري الذي اقره الكنيست الصهيوني)
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - الحزب الشيوعي الفلسطيني - بيان (بخصوص قرار تشريع الاستيطان العنصري الذي اقره الكنيست الصهيوني)