

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 13:44

المحور: الادب والفن









أتقولوا ننسى ؟

أتقولوا أقليبي أيدق

نا معقول ..؟

وأبغير أسمه ؟



أتقولوا بلاه لأيام

تطرب ..

تبتسملي ..

تزهى ..؟



أتقولوا أنه

ما عاد تفرق

لمسته لا همسا ؟

أتقولوا ننسى ؟



أتقولوا غلاه

أنفوت ؟

أتقولوا الحب

أيموت ؟

أتقولوا بسيطة

أتصير ..

عادي ..

نبقوا خوّت .!!



أتقولوا نقدر ؟

أتقولوا بلا أعيونه

أنكمل نصبر ؟

أتقولوا أشواقي

تنطفي ..؟

أتقولوا حنيني

يختفي ..؟

أتقولوا أشعاري فيه

يمكن ننكر ؟

أتقولوا غرامي

وهو غرامي

نهجر ؟

أتقولوا نقدر ؟

ردوا كذا بالله ...

أتقولوا ننسى ؟؟!