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أتقولوا ننسى ؟؟


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 13:44
المحور: الادب والفن
    


أتقولوا ننسى ؟
أتقولوا أقليبي أيدق
نا معقول ..؟
وأبغير أسمه ؟

أتقولوا بلاه لأيام
تطرب ..
تبتسملي ..
تزهى ..؟

أتقولوا أنه
ما عاد تفرق
لمسته لا همسا ؟
أتقولوا ننسى ؟

أتقولوا غلاه
أنفوت ؟
أتقولوا الحب
أيموت ؟
أتقولوا بسيطة
أتصير ..
عادي ..
نبقوا خوّت .!!

أتقولوا نقدر ؟
أتقولوا بلا أعيونه
أنكمل نصبر ؟
أتقولوا أشواقي
تنطفي ..؟
أتقولوا حنيني
يختفي ..؟
أتقولوا أشعاري فيه
يمكن ننكر ؟
أتقولوا غرامي
وهو غرامي
نهجر ؟
أتقولوا نقدر ؟
ردوا كذا بالله ...
أتقولوا ننسى ؟؟!





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - أتقولوا ننسى ؟؟