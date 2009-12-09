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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد الحيدر - أشك يا رب - شعر قوبادي جليزاده ترجمة ماجد الحيدر
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أشك يا رب - شعر قوبادي جليزاده ترجمة ماجد الحيدر


ماجد الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:25
المحور: الادب والفن
    


أشكُّ يا ربُّ
شعر: قوبادي جليزاده
ترجمة: ماجد الحيدر

نفوسُ الذبابِ في الصومال
أكثرُ بكثيرٍ من حبات القمحِ
أتراه يا ربّ..
أشّكُّ في أنك ترى !
...
عذارى اليزيديات الطاهرات
يُسقنَ من شنكال
على ظهور الجمال،
لصحارى الاغتصاب،
أتسمعُ الصراخ يا ربّ
أتسمعُ الصراخ..
أشكُّ بأنك تسمعهنّ !
...
رائحةُ الدمِّ الصاعدة
من تلكم القبورِ الجماعية
حيث الرضَّعُ يفوقون
الشيبَ والشباب..
أتشمها يا ربّ.. أتشمها..
أشك بأنك تشمّ !
...
وقصيدتي هذه، الكليمةُ الباكية،
هل تقرؤها..
لا..
أشكُّ يا ربّ،
أشكُّ في أنك.. تقرأ وتكتب!





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ماجد الحيدر

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد الحيدر - أشك يا رب - شعر قوبادي جليزاده ترجمة ماجد الحيدر