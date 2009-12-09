

ماجد الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:25

المحور: الادب والفن









أشكُّ يا ربُّ

شعر: قوبادي جليزاده

ترجمة: ماجد الحيدر



نفوسُ الذبابِ في الصومال

أكثرُ بكثيرٍ من حبات القمحِ

أتراه يا ربّ..

أشّكُّ في أنك ترى !

...

عذارى اليزيديات الطاهرات

يُسقنَ من شنكال

على ظهور الجمال،

لصحارى الاغتصاب،

أتسمعُ الصراخ يا ربّ

أتسمعُ الصراخ..

أشكُّ بأنك تسمعهنّ !

...

رائحةُ الدمِّ الصاعدة

من تلكم القبورِ الجماعية

حيث الرضَّعُ يفوقون

الشيبَ والشباب..

أتشمها يا ربّ.. أتشمها..

أشك بأنك تشمّ !

...

وقصيدتي هذه، الكليمةُ الباكية،

هل تقرؤها..

لا..

أشكُّ يا ربّ،

أشكُّ في أنك.. تقرأ وتكتب!