

عدنان سلمان النصيري

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 09:44

المحور: الادب والفن









لم اجدُ فقيرا أتصدقُ عليه .

أستجدي رضا الله ،

ولو بحبةِ خردله،

لأطعم طيراً أوعصفور.

فمنْ يعملْ مثقالَ ذرَّةٍ

خَيراً يَرَهُ .

وهذا ما افعله بارض الثلج .



