

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 01:44

المحور: الادب والفن









(اغنّيك)

اغنّيك ما أحلى الغناء المرنّم

وما أسعد اليوم الذي فيه تقدم

اُتمتم في محراب عينيك خاشعاً

وجلّ خشوعي في هواك المعلّم

اُقدّم قلبي في هواك معطّراً

هديّة عشق في هواك المحرّم

وأنفث ما في النفس ناراً شواظها

يظلّ على طول المدى في تضرّم

وما البحر إلّا أنت وهج فناره

كأنّك بدراً في ظلام لغانم

وانّك أغلى ما أروم وأنتقي

قطوف ورود من جناك المخضرم

تمرّ فصول العمر من غفلة لنا

ويأتي ربيع في خريف ملثّم

أقول لقلبي كلّما كان موغلاً

تمهّل وإلّا في سقوطك تندم

ولو بكت الدنيا فما همّني البكا

وثغرك مسكوناً بكلّ تبسّم

يردّد قلبي حين تبغين كتمه

وقد عشت عمراً كنت تسرين في دمي

أيطوي جناني صفحة من كتابنا

وان بحت يوماً لم يذق غيرك فمي

ولو انّ من في الأرض أصبح عابساً

فوجهك أندى من تباشير ملهم

ولو كان من في الأرض يمنع وصلنا

تقدّمت في خطو بغير تكتّم

تعذّرت الأيّام عن أن نكن معاً

كطيرين في آفاق صبح منغّم

وبحرك من أنوار سحرك قابساً

ليسحب أذيالاً بزهر مطعّم