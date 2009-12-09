

جاك عطالله

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:48

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









من من المصريين لم يتيقن للان ان الازهر هو حصان طروادة السعودى لتدمير الشعب المصرى ؟؟؟



من منا لم يعرف للان عن اظرف الرشاوى السعودية المتخمة لمشايخ الازهر الشهرية بيد المندوب السامى للباب السعودى بمصر ؟؟؟؟



علاوة على الوظائف بمرتبات خيالية بالجامعات السعودية والحج والعمرة والاستضافة خمس نجوم للمشايخ واسرهم ؟؟؟؟؟



من منا لم يسمع عن تمثيلية مناشدة السيسى لشيخ منصر الازهر لتنقيح وتهذيب الرسالة الارهابية الوقحة للازهر و تنطعه بتكفير الاقباط والتحريض على تطفيشهم من مصر بخطف واغتصاب بناتهم وتعرية نسائهم بالشوارع ملط وذبح شبابهم علنا بالشارع وحرق كنائسهم و سرقة حقوقهم السياسية واستحلال عرضهم واموالهم ؟؟ ورفض الازهر العلنى ان تحسين او عقلنة لخطاب دينى فاجر يمنع تكفير داعش ويكفر الاقباط بدلا عنهم حسب حديث انه ستوضع اوزار كل المسلمين وارهابهم وقتلهم واغتصابهم للغير على قفا المسيحيين بيوم القيامة من اله غبى مثلهم؟؟؟؟



من منا لم يسمع مناشدة السيسى الذى كاد يلعق حذاء شيخ المنصر بخصوص تقنين وفرملة الطلاق الشفهى الذى دمر الاسر المصرية ويحرض على افساد و تسبب بانتشار رهيب للعلاقات المحرمة خارج اطار الزواج للمسلمات ؟؟؟



من منا لم يسمع عن رفض الازهر باجماع مشايخه المفسدين بالارض تقنين الطلاق ومنع الطلاق الشفاهى وتحديهم للسيسى ونظامه؟؟



مما يجعلنا نستنتج انه اما السيسى جبان وبلا كرامة وليس اكثر من ممثل فاشل او انها تمثيلية بينه وبين شيخ المنصر لفك الضغوط المتحضرة على الاسلام بجعجعه فارغة المضمون



المصيبة دائما هى فرار المجرم بجريمته بكامل الحماية والمباركة والتخطيط من كل اجهزة مصر الرسمية بلا حساب ولا عقاب مهما كان الجرم وهى جريمة السيسى ونظامه التى لاتسقط بالتقادم



وعلى المجتمع الدولى سرعة مساعدة الشعب المصرى على نفض ذلك التحالف الجهنمى بين العسكر والمشايخ لاستعادة استقرار المنطقة بكاملها ومنع وقوعها بيد داعش ايتام الازهر والسلفيين واعادة الدور المصرى كمصدر للحضارة والخير والسلام بدلا من تصديره للعالم داعش والقاعدة والازهر الارهابى والسلفيين وحماس لقتل وتخريب العالم



وخصوصا بعد وصول ذئاب الازهر وداعش الى متحف اللوفر حيث يخرج الازهر مئات الالاف من الارهابيين سنويا بعد ان درسوا تكفير واستحلال عرض و دم الاخرين ببيوتهم واكل لحم الاسير



مصر المدنية المدنية العلمانية المسالمة الخالية من الازهر وداعش والسلفيين هى صمام امن العالم كله



واخرها حفظ التحقيق بقضية تعرية السيدة سعاد ثابت القبطية وتجريسها عارية زلط ملط هى وامراة ابنها بالشوارع بحماية الشرطة المصرية؟؟



والقشة التى قضمت ظهر بعير العدالة وهى الافراج عن الضابط مجدى الذى هتك عرض وقتل عمدا بدم بارد وبالتعذيب الوحشى وبداخل قسم الاميرية المواطن القبطى الفقير مجدى مكين الذى صدر اليوم ؟؟؟



انا مع المتنورين الدكتور خالد منتصر و المخرج خالد يوسف والكاتبة فاطمة ناعوت فى توجيه سؤال اساسى للسيسى سبب بلاء كسر الدستور



واخيرا سؤالى انا ايضا معهم مباشر للسيسى



انت ايه اللى بتعكه ده ؟؟؟؟

وواخد مصر على فين ؟؟؟

