أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - الازهر حصان طروادة السعودى لتدمير مصر المدنية



اخر الافلام











المزيد.....

الازهر حصان طروادة السعودى لتدمير مصر المدنية


جاك عطالله
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


من من المصريين لم يتيقن للان ان الازهر هو حصان طروادة السعودى لتدمير الشعب المصرى ؟؟؟

من منا لم يعرف للان عن اظرف الرشاوى السعودية المتخمة لمشايخ الازهر الشهرية بيد المندوب السامى للباب السعودى بمصر ؟؟؟؟

علاوة على الوظائف بمرتبات خيالية بالجامعات السعودية والحج والعمرة والاستضافة خمس نجوم للمشايخ واسرهم ؟؟؟؟؟

من منا لم يسمع عن تمثيلية مناشدة السيسى لشيخ منصر الازهر لتنقيح وتهذيب الرسالة الارهابية الوقحة للازهر و تنطعه بتكفير الاقباط والتحريض على تطفيشهم من مصر بخطف واغتصاب بناتهم وتعرية نسائهم بالشوارع ملط وذبح شبابهم علنا بالشارع وحرق كنائسهم و سرقة حقوقهم السياسية واستحلال عرضهم واموالهم ؟؟ ورفض الازهر العلنى ان تحسين او عقلنة لخطاب دينى فاجر يمنع تكفير داعش ويكفر الاقباط بدلا عنهم حسب حديث انه ستوضع اوزار كل المسلمين وارهابهم وقتلهم واغتصابهم للغير على قفا المسيحيين بيوم القيامة من اله غبى مثلهم؟؟؟؟

من منا لم يسمع مناشدة السيسى الذى كاد يلعق حذاء شيخ المنصر بخصوص تقنين وفرملة الطلاق الشفهى الذى دمر الاسر المصرية ويحرض على افساد و تسبب بانتشار رهيب للعلاقات المحرمة خارج اطار الزواج للمسلمات ؟؟؟

من منا لم يسمع عن رفض الازهر باجماع مشايخه المفسدين بالارض تقنين الطلاق ومنع الطلاق الشفاهى وتحديهم للسيسى ونظامه؟؟

مما يجعلنا نستنتج انه اما السيسى جبان وبلا كرامة وليس اكثر من ممثل فاشل او انها تمثيلية بينه وبين شيخ المنصر لفك الضغوط المتحضرة على الاسلام بجعجعه فارغة المضمون

المصيبة دائما هى فرار المجرم بجريمته بكامل الحماية والمباركة والتخطيط من كل اجهزة مصر الرسمية بلا حساب ولا عقاب مهما كان الجرم وهى جريمة السيسى ونظامه التى لاتسقط بالتقادم

وعلى المجتمع الدولى سرعة مساعدة الشعب المصرى على نفض ذلك التحالف الجهنمى بين العسكر والمشايخ لاستعادة استقرار المنطقة بكاملها ومنع وقوعها بيد داعش ايتام الازهر والسلفيين واعادة الدور المصرى كمصدر للحضارة والخير والسلام بدلا من تصديره للعالم داعش والقاعدة والازهر الارهابى والسلفيين وحماس لقتل وتخريب العالم

وخصوصا بعد وصول ذئاب الازهر وداعش الى متحف اللوفر حيث يخرج الازهر مئات الالاف من الارهابيين سنويا بعد ان درسوا تكفير واستحلال عرض و دم الاخرين ببيوتهم واكل لحم الاسير

مصر المدنية المدنية العلمانية المسالمة الخالية من الازهر وداعش والسلفيين هى صمام امن العالم كله

واخرها حفظ التحقيق بقضية تعرية السيدة سعاد ثابت القبطية وتجريسها عارية زلط ملط هى وامراة ابنها بالشوارع بحماية الشرطة المصرية؟؟

والقشة التى قضمت ظهر بعير العدالة وهى الافراج عن الضابط مجدى الذى هتك عرض وقتل عمدا بدم بارد وبالتعذيب الوحشى وبداخل قسم الاميرية المواطن القبطى الفقير مجدى مكين الذى صدر اليوم ؟؟؟

انا مع المتنورين الدكتور خالد منتصر و المخرج خالد يوسف والكاتبة فاطمة ناعوت فى توجيه سؤال اساسى للسيسى سبب بلاء كسر الدستور

واخيرا سؤالى انا ايضا معهم مباشر للسيسى

انت ايه اللى بتعكه ده ؟؟؟؟
وواخد مصر على فين ؟؟؟





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
جاك عطالله

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- ايها الازهرى سالم عبد الجليل شت اب يور ماوث
- بعد حكم تيران وصنافير مصرية - حرب مصرية سعودية ؟؟؟
- قراقوشنا يبيع مصر لملك البدو
- بيان البطرخانة القبطية وحقوق الشعب القبطى
- المتسول المصرى يتصدق بمليارات على السعودية التى تطرد ابنائه
- مصر والباكستان دروس مستفادة لاعادة السياحة
- كيف قامت السعودية بتفجير الكنيسة البطرسية ؟؟؟ وبيد من؟؟؟
- كاسترو والسيسى جتنا نيله فى حظنا الهباب
- القتيل الذى قتل نفسه وسلخها بعد قتلها
- خازوق 11 نوفمبر وغلق كنائس اقباط مصر
- فوز ترامب بالثلاثية الكاسحة - رياسة - كونجرس - نواب
- تفكيك مصر القادم مع ثورة الجوعى الوشيكه
- قوانين برلمان ادينى فى الهايف المصرى - محمد وعلى وعبد النبى ...
- 11 -11 بمصر اشتغالة امنية لتمرير تعويم الجنيه الغريق
- الارهابى حبارة ينجب وهو بالسجن المشدد من سنتين - كبروا يا اخ ...
- دعوة لاعدام فورى لقادة الاخوان و القبض على السلفيين بمصر بعد ...
- ما الذى يقلق مسئولى وشعب مصر ؟؟؟
- ايها الاقباط نداء اخير كفانا حلبا للثور
- قاعدين ليه ماتقوموا تروحوا - مصائب مصرية بالجملة وحلول ناجعه
- زمبه اسمها الاسلام - قصيدة لطه حسين

المزيد.....



وكالة أنباء العلمانية
- بالصور.. لبنانيون يلتقون عبداللهيان بمناسبة ذكرى انتصار الثو ...
- الطائفية سبب البلاء – كريم السلطاني
- نائبان سلفيان يثيران توتراً بين العراق والكويت حول ميناء مبا ...
- الفوزان ينشر فيديو "تحريض رجل دين شيعي" ضد الكعبة: ...
- الدولة ترعى مراجعات الإخوان
- روحاني: الفكر والقلم والرأي عوامل انتصار الثورة الاسلامية
- زعيم -الحشد المسيحي- يهدد قبائل عربية في الموصل بالقتل
- الكنيسة الكاثوليكية في استراليا تحت وقع اتهامات صادمة بشأن ا ...
- الكنيسة الكاثوليكية في استراليا تحت وقع اتهامات صادمة بشأن ا ...
- الحزب المسيحي البافاري يؤيد ترشيح ميركل

المزيد.....
كتب ودراسات
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - الازهر حصان طروادة السعودى لتدمير مصر المدنية