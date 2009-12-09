التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - الازهر حصان طروادة السعودى لتدمير مصر المدنية
|
|
الازهر حصان طروادة السعودى لتدمير مصر المدنية
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ايها الازهرى سالم عبد الجليل شت اب يور ماوث
- بعد حكم تيران وصنافير مصرية - حرب مصرية سعودية ؟؟؟
- قراقوشنا يبيع مصر لملك البدو
- بيان البطرخانة القبطية وحقوق الشعب القبطى
- المتسول المصرى يتصدق بمليارات على السعودية التى تطرد ابنائه
- مصر والباكستان دروس مستفادة لاعادة السياحة
- كيف قامت السعودية بتفجير الكنيسة البطرسية ؟؟؟ وبيد من؟؟؟
- كاسترو والسيسى جتنا نيله فى حظنا الهباب
- القتيل الذى قتل نفسه وسلخها بعد قتلها
- خازوق 11 نوفمبر وغلق كنائس اقباط مصر
- فوز ترامب بالثلاثية الكاسحة - رياسة - كونجرس - نواب
- تفكيك مصر القادم مع ثورة الجوعى الوشيكه
- قوانين برلمان ادينى فى الهايف المصرى - محمد وعلى وعبد النبى ...
- 11 -11 بمصر اشتغالة امنية لتمرير تعويم الجنيه الغريق
- الارهابى حبارة ينجب وهو بالسجن المشدد من سنتين - كبروا يا اخ ...
- دعوة لاعدام فورى لقادة الاخوان و القبض على السلفيين بمصر بعد ...
- ما الذى يقلق مسئولى وشعب مصر ؟؟؟
- ايها الاقباط نداء اخير كفانا حلبا للثور
- قاعدين ليه ماتقوموا تروحوا - مصائب مصرية بالجملة وحلول ناجعه
- زمبه اسمها الاسلام - قصيدة لطه حسين
المزيد.....
- بالصور.. لبنانيون يلتقون عبداللهيان بمناسبة ذكرى انتصار الثو ...
- الطائفية سبب البلاء – كريم السلطاني
- نائبان سلفيان يثيران توتراً بين العراق والكويت حول ميناء مبا ...
- الفوزان ينشر فيديو "تحريض رجل دين شيعي" ضد الكعبة: ...
- الدولة ترعى مراجعات الإخوان
- روحاني: الفكر والقلم والرأي عوامل انتصار الثورة الاسلامية
- زعيم -الحشد المسيحي- يهدد قبائل عربية في الموصل بالقتل
- الكنيسة الكاثوليكية في استراليا تحت وقع اتهامات صادمة بشأن ا ...
- الكنيسة الكاثوليكية في استراليا تحت وقع اتهامات صادمة بشأن ا ...
- الحزب المسيحي البافاري يؤيد ترشيح ميركل
المزيد.....
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - الازهر حصان طروادة السعودى لتدمير مصر المدنية