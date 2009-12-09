أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - فلاح هادي الجنابي - الانسان الذي لاقيمة و لاإعتبار له في نظام الملالي



اخر الافلام











المزيد.....

الانسان الذي لاقيمة و لاإعتبار له في نظام الملالي


فلاح هادي الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:33
المحور: حقوق الانسان
    


الصلافة و الاستخفاف بأبسط القيم و المبادئ و القيم الانسانية، کان و لازال هو منطق و اسلوب تعامل نظام الملالي في طهران مع الشعب الايراني الذي ذاق و يذوق منذ أکثر من 37 عاما على يد هذا النظام، والذي يضاعف من إجراءاته القمعية التعسفية بعد کل قرار إدانة دولية موجهة ضده، ليثبت بذلك و بجدارة ماهيته المعادية للإنسانية بحق و حقيقة.
بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الادانة ال63 ضد طهران لإنتهاکها حقوق الانسان و تصعيدها للإعدامات، فإن هذا النظام و بدلا من أن يخفف من غلواء قمعه و إستبداده و دمويته و يسعى للإنفتاح على العالم و التجاوب معه بروح العصر، فإن التقارير الواردة من طهران تٶکد بأنه يتم کل 9 ساعات إعدام مواطن إيران من قبل هذا النظام الدموي البربري، کما أعلنت منظمة حقوق الانسان الايرانية في بيان لها معلنة بأن هذا النظام قد أعدم أكثر من 87 شخصا، خلال يناير/كانون الثاني المنصرم، بينهم قاصران و6 أعدموا على الملأ، لکن الذي يثير القلق و التوجس أکثر و يبعث على عدم الراحة و الإطمئنان هو إن الارقام التي يعلنها هذا النظام لاتعکس الواقع تماما بل وإن الحقيقة أمر و أدهى من ذلك بکثير، حيث إن المجازر و حملات التصفيات التي يقوم بها هذا النظام في الخفاء و السر تتجاوز و تتخطى بکثير الارقام المعلنة.
مزاعم رعاية حقوق الانسان في إيران منذ إستلام الرئيس الکارتوني حسن روحاني لمهام منصبه، تدحضها و تفندها مجريات الامور في الواقع، ذلك إن هذا النظام الذي تم تأسيسه و إقامته على جماجم و دماء و أرواح أبناء الشعب الايراني، هو بالاساس نظام معادي لکل ماهو إنساني و لايمکن أبدا الرکون إليه و الاطمئنان إليه و قطعا فإن الدعوة الملحة التي وجهتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي هي دعوة واقعية تٶيدها الاوضاع و الظروف بالغة السوء التي يمر بها الشعب الايراني من مختلف الجوانب خصوصا وإن تحاشي و تجاهل هذه الدعوة الواقعية لايخدم السلام و الامن و الاستقرار في إيران و المنطقة و العالم، ذلك إن ردع النظام الايراني و الانتصار للشعب الايراني يمکن أن يشکل بداية العد التنازلي لإنهيار و زوال هذا النظام کما تشير معظم الادلة و القرائن.
مبادئ حقوق الانسان ولاسيما الحرية بمختلف أنواعها، کانت وستبقى أهم و أکبر تهديد يحدق بهذا النظام الذي يتصور بأنه ومن خلال تطبيق أفکار و قيم تعود لماقبل 1400 عام على الشعب الايراني يمکنه من أن يسيطر عليه و يبقيه طوع إرادته حيثما مايشاء، لکن وکنا يظهر فإن هذا النظام يواجه أکثر من مشکلة بسبب مسعاه هذا و الذي يهدف الى الحط من قيمة و إعتبار الانسان.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فلاح هادي الجنابي

إجمالي القراءات: 1,627,577
المقالات المنشورة: 740
- التعامل الدولي الصارم مع ملالي إيران هو الحل
- ضرورة تغيير اسلوب التعامل الدولي مع نظام الملالي
- ويبقى نظام الملالي متمسکا بالاعدامات
- ديمقراطية القمع و الاعدامات و الفقر
- نمر من الاکاذيب و الخداع
- إستلهامات نظام الملالي
- نظام غارق في الفساد
- تطوير الصواريخ و تجويع الشعب
- لامجال لتحمل المزيد من مغامرات الملالي
- أفضل رد على تدخلات نظام الملالي في المنطقة
- برکان قد ينفجر في أية لحظة
- مخاض التغيير
- الاعصار الذي لامناص منه
- مقومات الامن و الاستقرار في المنطقة
- أخطر الاوبئة و الکوارث
- حتمية إحالة ملف جرائم ملالي إيران الى مجلس الامن الدولي
- يطورون الصواريخ و الشعب يتضور جوعا
- المتطرفون لن يعملوا من أجل السلام و الامن أبدا
- مريم رجوي تبدأ بسحب البساط من تحت أقدام ملالي إيران
- إنها الفرصة للتخلص من بٶرة التطرف و الارهاب

المزيد.....



وكالة أنباء حقوق الإنسان
- «أبو مازن»: نطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في تنفيذ قرارات ا ...
- تناقص أعداد طالبي اللجوء الى السويد
- Eastern Ukraine: UNHCR speeds up assistance after spike in f ...
- News comment by UNHCR-s Spokesperson, William Spindler, on t ...
- الأمم المتحدة: إزالة ألغام ومتفجرات الموصل قد تتكلف 50 مليون ...
- مصر: جنايات القاهرة تقرر تاجيل محاكمة شوكان لجلسة 25 فبراير ...
- محكمة مصرية تضع 1500 اسم على قائمة الإرهابيين
- جدول انتخابات نقابة الصحفيين
- Insecurity in Yemen threatens incoming refugees and migrants ...
- UNHCR campaign spreads awareness about dangers of Yemen sea ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب
- بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟ / عبد الله لفناتسة
- مفهوم القانون الدولي الإنساني / انمار المهداوي
- حق المسجون في معاملة انسانية / محمد ثامر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - فلاح هادي الجنابي - الانسان الذي لاقيمة و لاإعتبار له في نظام الملالي