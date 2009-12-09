التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد شودان - تبخيس الثقافة
|
|
تبخيس الثقافة
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الأحزاب الإسلامية والديمقراطية
- الخمار قيد في رأس المرأة
- الحمار العربي
- عربي أنا
- سيناريوهات تشكيل الحكومة المغربية
- نار تحت البرقع
- انتهى الكلام,,, إلى مزبلة التاريخ
- حربائية بنكيران
- مشروع متحف
- النظرية الثورية عند امرئ القيس
- مارطون تشكيل الحكومة المغربية
- نبوءة الشاعر
- شرارة شباط
- الدين والفلسفة
- في ظلال ما قبل الإسلام
- حلب وإعلام البيترودولار
- الحاجة إلى الوعي بالذات الجماعية
- ملامح المستقبل، نظامنا التعليمي إلى أين؟
- -اللغة العربية في منظومة التربية والتكوين- تدريس المؤلفات، ا ...
المزيد.....
- ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا
- ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا
- وزير الثقافة: استعدادات لإقامة معرض عدن الدولي للكتاب في ابر ...
- ابن كيران يستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي
- جمعية شباب الصحوة للاعمال الاجتماعية والتقافية تحتضن معرض لل ...
- الفنان انيش كابور يفوز بجائزة جينيسيس ويتبرع بقيمتها لمساعد ...
- صدر حديثا كتاب “داعش.. إسلام قطع الرقاب” للكاتب الصحفي عامر ...
- 9 -19 فبراير المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء
- تكذيب إشاعة وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب
- الامارات: افتتاح -متحف نوبل 2017- في دبي
المزيد.....
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد شودان - تبخيس الثقافة