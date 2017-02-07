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حفرياتٌ داخلَ الغيومِ


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 13:56
المحور: الادب والفن
    


حفرياتٌ داخلَ الغيومِ
-----------

شَدّني المُفترَقْ
بينَ شتّى الطّرُقْ
غاصَ بي قارِبي
في شِعابِ الغَسقْ
فاكتشفتُ الغَرقْ
***
الزّمانُ يَطيرْ
والمكانُ يَسيرْ
وأنــــا عَالقٌ
مثلَ نسرٍ كسيرْ
أو كذئبٍ أسيرْ
***
إنّ دينًا بَذرْ
داخلَ القلبِ شرْ
وأجازَ الدّماءْ
وامتهانَ البشرْ
هو أقصى الخطرْ
***
يا دعاةَ الوطنْ
في الفؤادِ سكنْ
حبُّ كلِّ الوَرى
ليس عندي سَكنْ
غيرُ حضنِ الزّمنْ
***
من يريدُ الخُلودْ
يَتخطّى السّدودْ
لا يَخافُ اللّظى
بل يُذكِّي الوَقودْ
كافرًا بالحدودْ
***
قد تُدكُّ الجبالْ
أو تذوبُ الرّمالْ
إنّما من قضَى
عمرَهُ في السّؤالْ
لا يموتُ... مُحالْ !
***
------------
عبد الرزاق الميساوي
2017/02/07





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عبد الرزاق الميساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - حفرياتٌ داخلَ الغيومِ