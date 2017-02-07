

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 13:56

المحور: الادب والفن









حفرياتٌ داخلَ الغيومِ

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شَدّني المُفترَقْ

بينَ شتّى الطّرُقْ

غاصَ بي قارِبي

في شِعابِ الغَسقْ

فاكتشفتُ الغَرقْ

***

الزّمانُ يَطيرْ

والمكانُ يَسيرْ

وأنــــا عَالقٌ

مثلَ نسرٍ كسيرْ

أو كذئبٍ أسيرْ

***

إنّ دينًا بَذرْ

داخلَ القلبِ شرْ

وأجازَ الدّماءْ

وامتهانَ البشرْ

هو أقصى الخطرْ

***

يا دعاةَ الوطنْ

في الفؤادِ سكنْ

حبُّ كلِّ الوَرى

ليس عندي سَكنْ

غيرُ حضنِ الزّمنْ

***

من يريدُ الخُلودْ

يَتخطّى السّدودْ

لا يَخافُ اللّظى

بل يُذكِّي الوَقودْ

كافرًا بالحدودْ

***

قد تُدكُّ الجبالْ

أو تذوبُ الرّمالْ

إنّما من قضَى

عمرَهُ في السّؤالْ

لا يموتُ... مُحالْ !

***

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عبد الرزاق الميساوي

2017/02/07