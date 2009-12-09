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لغة التنويم


نضال مشكور
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 22:13
المحور: الادب والفن
    


تمَّ تنويمه بطريقة التنويم المغناطيسي باللغة الانجليزية فعاد طفلاً صغيراً...، ثمّ حاول المنوّم مراراً إيقاظه لكنّه عجز عن ذلك بعد أن جرَّب كلّ الطرق المستخدمة لذلك الغرض ...، شعر بالهلع وظلّ العرق يتصبّب مدراراً من جبينه وسط ترقّب وصخب جمهور المتفرّجين وخوف أقارب الشخص المُنوَّم لولا أن يقدم الى المنصّة شخص من الحضور ويكلمه باللغة العربية"!
صرخ المُنقِذ الذكيّ في وجه الشخص المُنوِّم: كان من المفروض أن تسأله قبل أن تقوم بتنويمه وتعيده طفلاً :ماهي لغتك الأمّ ؟!..،ألا ترى أنّه عاد طفلاً وحينها لم يكن يعرف الإنجليزيّة ؟!
"عن قصّة حقيقيّة حدثت في مدينة سان دييغو في التسعينات"





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نضال مشكور

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