التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - تقاسيم الشر والفرح /5
|
|
تقاسيم الشر والفرح /5
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
شعرية أنشائية نثرية /2
- تقاسيم الشر والفرح /4
- شعرية انشائية نثرية /1
- تقاسيم الشر والفرح/3
- مدارات على ضفاف النقد /2
- تقاسيم الشر والفرح /2
- مدارات على ضفاف النقد
- تقاسيم الشر والفرح/1
- 4 المتلازمة الشيعية D
- مبتسر تعالقي
- على يمين القلب /نقود انثوية 32/أ.د.بشرى البستاني A
- احابيل افزمن
- مداخيل اولية من الاسلوبية للعدول اﻹنزياحي
- قارب نساه البحر على الرصيف
- 4 المتلازمة الشيعية C
- من فوق صخرة التأمل
- خفقت روحي فخذي إليك
- خفقت روحي فخذك إلي
- اليزيدية /نحل وملل في العراق( مقتضب)
- انواء البرد
المزيد.....
- منحوتات أوسلو... الحدائقية -
- لشكر ينتقد تقاعد البرلمانيين و يدافع عن انتخاب المالكي
- بينهم مغربي.. جنازة مهيبة لثلاثة من ضحايا الهجوم الإرهابي عل ...
- لقاء الموسيقى العراقية والموريتانية في شوارع انواكشوط
- بوتين يعزي بالفنان غيورغي تاراتوركين
- فيلم أمريكي منتظر عن حياة أحد أعضاء فرقة بيتلز
- الرقابة في لبنان تحذف مشاهد من فيلم مولانا
- “شبيغل” تنشر على غلافها رسما لترامب يقطع رأس تمثال الحرية
- أغنى 10 فنانين في العالم
- أمسية شعرية في غزة إحياءً لذكرى الشاعر بسيسو
المزيد.....
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - تقاسيم الشر والفرح /5
|