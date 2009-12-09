

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:53

المحور: الادب والفن









إن الحياة التي تبغي لن تجدها

خلقت اﻷلهة البشر وقدرت

الموت على البشرية واستاثرت

هي بالحياة

*ملحمة جلجامش*

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32

عندما يكون الدمع جويتي ازدرده إشراقة

عندما يكون العرق أحمر *طوخ همايوني* أعلقه العراميش الأدمية

أطلق النار على نضد القراطيس الكفنية

أرقشها بالثقوب آغتصبها الحروف بلا تراجم

وأصابع بلا براجم

أستعير مجاز المأساة اﻹغريقية من فم هوميروس

ﻷتحدث عن ألم المخاض المتعاظم غابة استوائية شعثاء

كل انزياحات الطيف أسطرها آجروميات النشيد

أشدوه على أنغام اختزال التشواف

في وهاد اﻷنفاس غير المعطوبة في الدوحة أقيم خيمة من المرعز

لشعيب المقام

يسع بناته واحتفر جب اﻹوقيانوس

تمتاح الشمس منه الضوء

33

عدت بلا باكورة الصعاليك

مهما طال التجوال المبرح سأترجل

رطبي شفتيك:

بحناء اللمى الفراولي

إن شح الجوز او بدم الزرازير

إن دهمها الشوق للسكين

إنقشك إيقونة فسفورية

نوتة زمردية

ابسط الضفاف تنفرج ﻻستقبال شلال الله

المأموم فراشات تنشر عطر البرد

وتنثربوح الملائكة

تقور بدرا فردوسيا

آخلولق خروبة نضرة ركبت على زيتونة

معمرة لها رائحة التفاح

ترشقنا بالكستناء المشوية

وهو يترنح من سكرات الماهية

يترنم برنينه السيال ،

ما أن تسمعه ببغوات الخواء

حتى تشرد عبر خروم السكينة

التي تقتات على فتات الحيرة

التي تعمر عش قلب الطغاة

تراوده تترى لعق السنة :

ذكور اليم ،

. لحلمات نهود أناث الساحل

34

أرقص نزقا روحي تتطوح سكر الزنيم

أسرب طلاسم دلفي:

اﻵرواح الشريرة:

عصافير جبانة اﻷرباب

35

يستبدل سفر التكوين :

تعازيم الخلود

يستبدل التاريخ زجاجة فانوسة المهشمة

ينشر هيام النور

يطويه حلم يرسو سفينة بلا ركاب

في ميناء الصبح قرب برج الزمن البيزي

ليلهمنا الأوان

ندبك على شجن قيثارة سومرية

تبعثرنا دراويش في حضرة السفاح

قطب اﻹشراق في الزقورة

المعممة بالسواد

36

عين الجاحد محشوة برماد النذور

وهو يجلد بسوط الحرمان في صدى الضياع

ملعونا باسم السر اﻷعظم

زم شفتيك

تعال..

تعال..

نحن نستر السجال في وهاد تجعد تطوح باخوس

تشاركنا نجوم الظهر

الهبة :

البرد منسوجة من أشعة ذهبية مقدسة منسولة من شعر السماء

وعلق ملكات الدبابير اﻷمزونية

37

الغسق العمري شفق عقيقي عميق الوسن

القيامة الثانية طاعنة بالسن

تقوم الطيف المتعفن الأزرق

اﻷقنوم المتغضن اﻷتجاهات

القنبلة الموقوتة فتيلتهاعند يسوع

38

أحبك عذوبة،

فراشة لك فراشة لي

أحبك عذاب،

طعنة لك طعنة لي

أحبك كف القدر

يشهق شقائق النعمان

يزفر التغريد

أحبك نور النور

أحبك همسا لتهجد الرؤيا في الديجور

العالم السحيق يقوده نجم القطب

أحبك المقدور

أحبك الموعود يستشريني

المواعيد في حقيبة رجال اﻷعمال

موﻻتي سنتعانق

الرماد والجمر

الثلج والنار

فلا يخامرنك الشك قط

دعي اﻷجفان منفرجة على السعة

كالشفاه المنتظرة :

قبلة

او بيروت عام 1975

ستكونين لي صباحا وأكون لك

إنسكاب اللهب يذرفه الناي

39

النفر :

بشرالمخلص من الحواريين وسمعان

الأشبين النوراني

منحه الحكمة والغيب

وأسرار الغري-؛-