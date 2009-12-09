

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:31

المحور: كتابات ساخرة









خوية مقتدى

يريد بعض المخلصين ان يحذروك من "شغلات"كثيرة صارت ولا يوجد لها تفسير.

هؤلاء المخلصون قبلوا على مضض ان تعاملهم مثل "الهوايش" وتصيح بيهم ...جهلة...جهلة..جهلة.

هؤلاء المخلصون دخلوا المنطقة الخضراء حسب اوامرك وبعدين شافوا "البوري" مرتب وجاهز منك ومن غيرك.

هؤلاء المخلصون يعيشون في حيرة من امرهم هذه الايام فالاوامر تقضي بالزحف نحو القدس واذا تعذر ذلك فالزحف سيكون نحو قبر زينب في سوريا واذا تعذر هذا ايضا فطرد الامريكان من العراق اولى.

ترى صارت لعبة آزنيف.

بعض الخبثاء يسمونك "كريندايزر" العراق فانت على كل شي ترهم ،بس بصراحة مالهم حق فانت رجل دين ورجل سياسة تمام بس لوما احتقارك لمحبيك لكنت اعظم قائد بالعراق.

ومع هذا لازم ترسي جماعتك على بر:

هل انت رجل دين ام رجل سياسة؟

صحيح عندك اكبر كتلة بالبرلمان بس ترى مابيها فايدة بس كلام عن شن الحروب اينما وجد الاستعمار الحديث واستغلال الشعوب الفقيرة.

اذا انت رجل دين فاترك السياسة لأهلها واذا العكس فافضح جماعتك وجماعة جماعتك اللي يسرقوت يوميا بالملايين.

واذا انت رجل مصلح فبادر الى تنظيف نفوس قومك من الغل المذهبي ولا تخليهم "شقاوة" على اولادنا.

تعرف كلش زين بعضهم سوا الدين لعبة "اتاري" وانت تريد تحرر القدس وتحارب الامريكان اذا نقلوا سفارتهم الى القدس.

مايكفينا مشاكلنا يا مقتدى حتى نعبر للصوب الثاني ونطفر "زانة" على امريكا؟.

بس لاتزعل،ترى بسطال جندي عراقي يسوى معظم اللي يشتغلون في المنافذ الحدودية.

شنو ما تعرف شنو اللي جاي يصير؟.

فرهود ، خوية مقتدى فرهود ، ولافرهود اليهود في سالف العصر والاوان.

الحرب على الفساد يبدأ من المنافذ الحدودية واذا ماتدري اقرأ الخبر وعاتب حيدر العبادي وهويحيي الشاب الجميل والانيق اسمه الفساد.

عطلّوا الكيبل الضوئي اللي يرتبط بمديرية المنافذ الحدودية بل والغوا كثير من الاقسام لتابعه له حتي يصفى لهم الجوويسرقون على راحتهم ولقاء "الكوميشن" يتم ادخال البضائع المختلفة وغصبا على اللي يرضى وما يرضى.

باعونا ياخوية مقتدى وعرضوا للبيع كل وظائف الجمارك وباسعار لاتنافس.

لنا الله وانت.