التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - نحن...نغرق..نغرق يامقتدى
|
|
نحن...نغرق..نغرق يامقتدى
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
يوم - العفاف - الوطني ليمتد
- امرأة عورة تصل بغداد
- هل رأيتم في حياتكم - مطار اعرج -!
- انهم يريدون تأشيرة زيارة الى قطعة من وطنهم
- مكروهة وجابت نغل
- واعطوه ألف درهم
- افتتاح روضة اطفال داخل قبة البرلمان العراقي
- جلال الصغير متنبىء عسكري
- زعاطيط السياسة يشترون حفاظات هذه الايام
- رادود للبيع
- مصروف جيب لو حفر خنادق
- شباب... عبعوب قادم اليكم
- اين انت ياحسنة ملص
- فلك صابكم ياكفّار
- بشرى سارة جدا جدا للعراقيين
- لكم حسنة لو تجيبوني
- بغداد تصيح للمغتصبين: هل من مزيد
- شريف بدل ضايع
- المقص -المزنجر-
- انهم يستوردون الزبالة ياناس
المزيد.....
- 450 طفلا وطفلة بمعهد الموسيقى بالقدس
- وزير الثقافة اللبناني لـ«إيلاف»: أرحّب بالمناطق السورية الآم ...
- أنا أضم جماهيرًا: الميكروبات في داخلنا ورؤية أكبر للحياة - ...
- صدور كتاب «ابن موزة.. أسرار وفضائح حارة قطر» للكاتب عبدالرحي ...
- ندوة لمناقشة كتاب -مقر الحكم فى مصر... السياسة والعمارة-، لل ...
- يوروفيجن للفنانين غير -الخطرين-!
- منح جورج كلوني جائزة سيزار الشرفية الفرنسية
- موسم الموسيقى الكلاسيكية في لندن -
- متحف -تريتياكوف- الروسي يستضيف معرضا لفن بيزنطة
- فنانون يتصدرون جنازة الممثل الأردني حابس العبادي
المزيد.....
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
- كوميديا الوهراني في سرد الرسائل والمنامات / قصي طارق
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - نحن...نغرق..نغرق يامقتدى
|