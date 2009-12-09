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نسيوني ..


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 09:43
المحور: الادب والفن
    


يشهد الله ..
عازيت لين
أبطلت ,
و يشهد الله ..
راجيت لين
ذبلت ,
راجيت مرجا
أم ..
وعازيت فيهم
كي أقران الدم ,
نحسابني هميتهم
نحسابهم حبوني ..
ونحسابني كني أنا
سميتهم أحباب .؟
بـــ يسموني .؟
ونحسابني من
طيبتي ..
كني وفيت ؟
والا رجيت ؟
إيجوني ..!
ههه
نحسابهم لما غبت,
فقدوني ..؟
ثاريتني ..
كي رجوتي
كي غيبتي
كي قلتي ..
وثاريتم ..
ثاريتم ..
نسيوني ..!





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منيرة نصيب

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