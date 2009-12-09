التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور
|
|
حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
جوهرة المدن البصرة متعددة الموارد يمكن تغيير واقعها وإضافة م
...
- لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين ...
- ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثا ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة الل ...
- المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاو ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنم ...
- إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكت ...
- السادة الأفاضل في السلطات وخارجها مكافحة الفقر وضمان المجتمع ...
- تعليم اللغات تحتاج للوضوح والتمييزوترسيخها بالفعاليات الخمسة ...
- لايغير الله بقوم مالم يغيروا بأنفسهم ثلاثة عشر عاما والعمل خ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي بالسؤال أ ...
- تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي مرحلة الت ...
- تنزيل راتب التقاعد 4,5 % خلافا للمشروعية تمويها مع تشريع قان ...
- المواطن يسأل اللجنة القانونية النيابية أين حقي الدستوري بال ...
- أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية 1-2
- مظلومية المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياعحقهم المكتسب من قبل ...
- تشريعات المواطن والوظيفة والتقاعد باطلة لإستنادها لإجراءات إ ...
- قضية للنقاش
- مكافحة الفقر يتطلب تنفيذ تشريعات المواطن الدستورية 4- مفتوح ...
المزيد.....
- أوروبا تدرس خطة لوقف المهاجرين الأفارقة
- مباحثات أوروبية حول إيقاف موجة اللاجئين من ليبيا لإيطاليا
- Madagascar: UNHCR welcomes new law giving men and women equa ...
- UNHCR Fears Mosul, Hawiga Fighting will Trigger Displacement ...
- Tough choices for Afghan refugees returning home after years ...
- Colombia: new report depicts difficult humanitarian situatio ...
- الحكومة اللبنانية تطلق أول مشروع لتعداد اللاجئين الفلسطينيين ...
- قمة أوروبية في مالطا لاحتواء أزمة المهاجرين بالتعاون مع ليبي ...
- بلجيكا: اعتقال ضابط في الجيش العراقي السابق مشتبه بتهريبه لل ...
- موسكو: نبذل قصارى جهدنا من أجل تشجيع الأمم المتحدة على تحريك ...
المزيد.....
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب
- بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟ / عبد الله لفناتسة
- مفهوم القانون الدولي الإنساني / انمار المهداوي
- حق المسجون في معاملة انسانية / محمد ثامر
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور
|