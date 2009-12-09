

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 01:20

المحور: الادب والفن









نحنُ العوام .!!

رائد عمر العيدروسي



بينَ مِزاجْ

وَ زواج

وَ إمتزاجٍ لحلالٍ وحرامْ ,

فنحنُ ما بينَ

لنؤدّي الدَيّنَ !

بينَ شدِّ الحزامْ

بِأِحكامْ

وبينَ أَحكامْ

لضربِنا تحتَ الحِزامْ .!

2

لا فرقَ بينَ شدِّ الحزام

بِإحكامْ

وضربٍ مُبرحٍ تحتَ الحزام .!

منعوا علينا نصبَ الخيام

في ساحاتِ الإعتصام

حرّموا علينا براءةَ الغرام

اولئكَ القوم الِلئام

اصحابُ اللثام .!!