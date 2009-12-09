

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 02:07

المحور: الادب والفن









(جواد الحلم)

ركبت جواد الحلم في كلّ كبوة

أفرّ الى صحو سما بشقاء

كأنّ نجومي في خريف ضبابها

وشمس حياتي في جليد شتاء

أدور كجرم في قفار توحّدي

وبعدي يطويني لقرب فناء

قطعت محيط الليل دون تردّد

وحرزي يحميني من الشعراء

أهيم على وجهي بظل توحّدي

ومقبل أيّامي وهول بلاء

أقول لقلبي صن هواك مرحّباً

وجاور طيباً في سموّ نقاء

فكلّ نداء كان للضيم باعثاً

قطعت له حبلاً بسيف جفاء

ورحت كأيّ الكائنات مردّداً

تسابيح حبّ في علوّ نداء

أضيق برحم الطين والطين ملجئ

لكثر همومي او لطول بقاء

لعلّي أشدو كالعصافير جامعاً

من القشّ عشّاً في ربيع هناء

تفر عن سماء تبحري

ويغرق نجمي في ظلام رجاء

سلام على الدنيا وضيق محيطها

تغلغل ما في نحسها برداء

وجاورت كلّ الضالعين لحزنهم

وطرت بأفراحي لشمس بهاء

ادور وراء النجم والمنجم يزدهي

بأمواج ألوان زهت بصفاء