أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - ذياب مهدي محسن - مؤتمر العشائر الآخير مهزلة ليكون بديلا عن الدستور والشرعية القانونية لدولة اسمها العراق الآن محتله ؟؟؟





اخر الافلام











المزيد.....

مؤتمر العشائر الآخير مهزلة ليكون بديلا عن الدستور والشرعية القانونية لدولة اسمها العراق الآن محتله ؟؟؟


ذياب مهدي محسن
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 21:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


قد يقول البعض إن مؤتمر العشائر الآخير بقيادة د.أبن هميم رئيس الوقف السني في العراق !؟؟ وما طرحه في افتتاحه بمثابة مجلس شيوخ ، كما فعلها البريطانيون حينما احتلوا العراق وبعد ثورة العشرين " كل عن منطقته " والموازي لمجلس النواب ( البرلمان ) ومن خلال ما طرحه في خطابه الخبيث والمدسوس في عنوانه لتفتيت وحدة الشعب وعنوان الهوية العراقية الى مكون عشائري هو الذي يحدد معنى الوطن !؟ فهل من المنطق ان تكون العشيرةهي الحاكم الحقيقي للبلاد !؟؟ العشائرية ومايراد لها من سن قانون بأسمها ما هي إلا لعبة امريكية خبيثة جدا ، لا بل تريد من هكذا مفاهيم ، ان تكون الحاكم الحقيقي للبلاد ، هذا ما سنته بريطانيا في احتلالها الأول للعراق .. انه مشروع خبيث امريكي تهدف من ورائه ان يكون العراق عراقاً بعدد شيوخ قبائله وعشائره ، افليس هذا يصب في موضوعية لا تبتعد كثيراً عن التقسيم ؟؟ . وما يراد من هكذا مؤتمرات طائفية محاصصاتيه مناطقية وانتمائاتها لدول السور البغيضة غالبا وتديرها مصالح الاحتلال ودول السور .. ولم نعرف بماذا خرج المؤتمرين بعنوان وطني عراقي موحد !! وحينما يطرح مفهوم الفدرله على إنه نظام متبع في أكثر دول العالم ، من امريكا وصولا إلى روسيا ومروراً بأوروبا وآسيا . نعم والسؤال : هل تقبل الحكومة امريكا او روسيا أو غيرهما بولايات على اساس طائفي ، مذهبي "ديني" ، عرقي ، ؟ أم إنها مجرد أقسام جغرافية تخضع للدولة الفدرالية العشائرية والشيوفينية ، التي تحصر بها أمور السياسة الخارجية والدفاع .. انهم ينعقون بهدف اللامركزية !! فهناك مجالس المحافظات الإدارات المحلية ، ويمكن تطوير أدائها . هذا ماطرحه عمار الحكيم والهدف إرضاء الأكراد على حساب وحدة العراق والهوية الوطنية . ان مؤتمر العشائر الآخير ، مؤتمر " وعرس واويه الحلفاية " انهم يريدون بلبلة الهوية العراقية بعنوان الفدرالية ؟ فالكرد يردون الإنسلاخ من قيمهم الوطنية العراقية الى عنوان شيوفيني قومي مقيت كما هو مؤتمر العشائر الآخير !؟ الكرد يريدون تحديد حدود المحافظات العراقية على آس الأثنية والعرقية ، كم كنا سعداء لو كان العنوان العراق المدني التعددي اليموقراطي الموحد ، وتنصهر فيه كل العناوين الفرعية المذهبية والطائفية والأثنية والعشائرية ، ولا ننسى بأن العراق وطن محتل ...والأسوأ بل والأشد سوءاً ، من البعد العرقي ، هو النص على المحاصصة ، في هذا المؤتمر وفي فكر احزاب السلطة الأسلامية "شيعسنية" !! فمنذ متى كان العرق بحاجة إلى المحاصصة وللطائفية ، بحيث تحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية !؟. أليس من الجريمة تحويل دولة مواطنة تاريخية إلى دولة محاصصة وطائفية وعشائرية ؟ ألم نر ماذا فعل ذلك في لبنان ؟ المناضلون الشيوعيون والوطنيون الديموقراطيون ، ومن هم ظمن التيار المدني الوطني ، عازمون بكل جهودهم ونضالهم السلمي والدستوري ،عازمون لأجل إلغاء المحاصصة ونبذ الطائفية والشيوفينية العرقية ونبذ العشائرية والمذهبية على حسابات الروح الوطنية والهوية العراقية .. فهل ما بعد داعش يطرح مفهوم لبننة العراق ؟؟ ، نحن نناضل كشيوعيين عراقيين ومن معنا في التيار المدني الديموقراطي ومن الشرفاء الوطنيين المخلصين المستقلين ، ان ننتشل العملية السياسية ومن أسوأ عنوان ( لبننة العراق ) كي يتحول العراق إلى دولة حقيقية لها السيادة الكاملة ودستورها الوطني الموحد من شماله حتى جنوبه . أن التغيير وفق ما طرحه الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره العاشر يعني " دولة مدنية ديموقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية " هذا ما قاتل الشرفاء من الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي لتطهير ارضنا من الارهاب ومن داعش وأخواتها !؟ فهل سيحل السلم الذي فرضته دماء شهداء العراق ومالم تحله الحرب ؟ فهل سيترك توصيف الهوية الوطنية العراقية إلى العرق والدين كي نعطي مبرراً لتركيبة دولة الاحتلال ؟ بل كي نعود بالعراق إلى ما قبل المجتمع وما قبل الدولة .... قرنفلاتي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ذياب مهدي محسن

إجمالي القراءات: 1,853,498
المقالات المنشورة: 507
- صدى الريح المذعوة
- الموسيقى ؛ الغناء والرقص ، فن صناعة الحياة للأطفال ...
- - وهواي ذهابا وآيابا للنجف ..؟؟OMوال - أنا
- قراءة للصورة وتماثلها تاريخيا نص وسنة ..!!؟؟
- بأس الأنصاب ، سيف للأرهاب
- خلاسية نجفية داغستانية في فضوة المشراك - النجف - ، تتبختر عل ...
- مناغاة الوجد والأشجان ، بين مهند الياسري وذياب آل غلآم ....
- سمراء - البراك - ذات الأنف الأكنز ....
- القصيدة الشعبية الفراتية بالنكهة البدوية ، هادي العكايشي ...
- هذا عكد سيد نور الياسري ؛ شارع موسكو النجفي ... ( 1 )
- وجاء محمد لقمان الخواجه من اقصى الذاكرة يسعى ...
- الدواعش يكرزون حب في ضريح الحسين ويطوفون بحضرة الأمام علي .. ...
- من دربونة بيت حمره الى عكَد الطاوغلي ( عكَد الدجاج ) . (4)
- وجاء سيد حمد من الثلمة يسعى ، يحمل العشق والهوى والذكرى ..
- وجاء رجل من دربونة بيت حمره يسعى ....(3)
- دربونة بيت حمره اطلالات متنوعه (2)
- دربونة روزخونية وخرافة عذاب القبر وبرزخه ...!!؟؟
- دربونة بيت حمره ؛ في البراك ؛ حيث سور النجف الجنوبي : (1)
- دربونة طاقم صناعة المرجعيات ، تنصيب الشيخ ابو القاسم الخوئي ...
- دربونة من عكد - الحكيم - لتسقيط الخطيب سيد جابر الآغائي الغر ...

المزيد.....


أخبار عامة
- مباشر - كأس الأمم الأفريقية 2017: تابعوا المباراة بين مصر وب ...
- عبدالله بن زايد: حظر ترامب لا يستهدف المسلمين.. وروسيا شريك ...
- هل ينجح الغنوشي في لعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية؟
- واشنطن ولندن.. بين المصالح وتناقض المواقف
- إجراء أول مشاورات سياسية بين تركيا وإسرائيل منذ العام 2010  ...
- تونس.. تحقيق قضائي ضد 12 من كبار موظفي الدولة بشبهة الفساد
- الأسطول الروسي ينفي مزاعم أوكرانيا عن استهداف طائرة لها فوق ...
- جيرارد يعود إلى بيته
- سكودا تكشف عن نسخة رياضية لكروس Kodiaq
- سوريا والجامعة العربية وإكراهات الحرب

المزيد.....
كتب ودراسات
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان
- من تاريخ الكفاح المسلح لانصار الحزب الشيوعي العراقي (١ ... / فيصل الفوادي
- عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي - الجزء الاول / عزيز سباهي
- الأمن والدين ونوع الجنس في محافظة نينوى، العراق / ئالا علي
- الأمية في العراق ... الواقع وإمكانات التغيير / عبد جاسم الساعدي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - ذياب مهدي محسن - مؤتمر العشائر الآخير مهزلة ليكون بديلا عن الدستور والشرعية القانونية لدولة اسمها العراق الآن محتله ؟؟؟