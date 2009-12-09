

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 09:59

المحور: الادب والفن









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غمسَ ريشتَه في محابِرنا ليؤرخ بها يومياتنا في أفراحنا وأحزاننا. في دُويّ أرواحنا، كانت ريشتُه تسرق من مداد ضحكنا العزيز وسُهدنا الغزير لتكتب أغاني نهاراتنا وأشجان ليالينا. وفي دُويّ واقعنا كانت ريشتُه تجول في دروب مشاكلنا تتأمل، لتكتب مع الرفاق دستور بلادنا وترسم خُطا مستقبلنا. له ريشةٌ في محبرة عشقنا، وريشةٌ في محبرة فقدنا ووحدتنا. له ريشةٌ في محبرة فرحنا، وريشةٌ في محبرة حَزَننا. له في محبرة ميلادنا ريشةٌ، وحين نموت تقطرُ ريشته مدادها مع دموع الثاكلين.

فكيف سيكون العالمُ وقد صمت هذا الصوت الذي غرّدت العصافيرُ على حروف كلماته أوجاعَ المصريين وأحلامهم؟! كيف سيكون طعم الحياة دون مذاق أغنياته، ودون بسمته المشرقة بالحكايا والنغم؟!

على مقاعد الدرس، قرأنا في طفولتنا رواية "الأيام" التي كتبها طه حسين بدمِه ودموعه غازلاً على سطورها عذاباته واغترابه بين بشر واسعي العيون شاخصي المُقَل؛ لكنهم لا يُبصرون. بين حروفها، راح الكفيفُ المُبصِرُ يُغلق أبواب طفولته وصباه وشبابه: بابًا في إثر بابٍ في إثر باب. تجرّعنا الوجعَ والقنوط مع كل صفحة من صفحات الرواية . لمست أصابعنا مع الطفل الضرير تضاريس السياج العُشبيّ الموحِش، وخِفنا مع الصبيّ الخائف من عواء الذئاب في القرية الساكنة، حين ظننا مثله أنها صراخ العفاريت كما يقول الكبار. لم تنقشع غماماتُ اليأس وتنتفح أبواب الرجاء واسعةً؛ إلا حين سمعنا الحكاية صادحةً بصوت "علي الحجار" على كلمات مايسترو الأغنية الاستثنائيّ عم "سيد حجاب". لاح أمام عيوننا شعاعُ الأمل في غدٍ أبهى حين تلألأت كلمات تقول: "من عتمه الليل النهار راجع/ ومهما طال الليل بيجي نهار/ مهما تكون فيه عتمة ومواجع/ العتمة سور يجي النهار تنهار/ وضهرنا ينقام/ أيام أيام أيام...”

كيف تكوّنت تلك الموهبة الفريدة: "سيد حجاب"؟ تكوّنت على صوت هدير الماء وتلاطم الموج ورائحة اليود الشهية، وزرقة البحر وبياض الزبَد.

على ضفاف بحيرة المنزلة، كان والد الطفل "سيد حجاب" يجالس الصيادين في أمسيات الشتاء القارسة يتدفأون على لهيب الأخشاب ويُلقون الشعر. ومثلما كان كلُّ صيّاد يُلقي شِباكه في بحر النهار ليلتقط رزقه المقدور، كان كلُّ صياد إذا جنّ المساءُ يُلقي قصيدته تحت عتمة الليل ليلتقط الرفاقُ من رزقه الروحي. ثم يحتكمون أيُّهم يفوق الجميع في تأليف القصيد وقراءته. وكان الطفلُ النابه يُنصِتُ في صمت، ويُدوّن في كراسته ما يجود به الصيادون من نزيف أرواحهم أغاني وقصائدَ. فإذا عاد إلى بيته واختلى بنفسه في مأمن من عيون الناس، أخرج شَبَكته/ كراسته، وألقى ما بها من رزق وفير، يحاول أن يُحاكي ما استمع إليه في الصباح. يكتب قصائده الصغيرة، ويُخفيها عن عيون الرقباء. حتى جاء يوم وقرّر أن يُطلع أباه على قصيدة كتبها عن شهيد غدرته غدّارةُ الغدر. فأعجب أبوه بما كتب صغيرُه وشجّعه على المضي في دنيا القصيدة. ومن يومها راح يسطر مشاعر أبناء قريته وأحلامهم وأحزانهم في أغنيات عذبه، حتى صار مع الأيام هذا الهرم الشعري الأكبر: سيد حجاب.

مات سيد حجاب، ولم يمت، ولن يموت. مات الذي قال: “تحت نفس الشمس فوق نفس التراب/ كلنا بنجري ورا نفس السراب/ كلنا من أم واحدة/ أبّ واحد/ دم واحد/ بس حاسين باغتراب/ من حنان الحب هلّ الغلّ جانا/ من مرارة الغل جلجل صوت رجانا/ نبكي من الغل اللي بيعكر حياتنا/ واللا من الحب اللي هدهدنا و شجانا/ يا زمان الغربه ليلك بيحاصرنا/ وفي ظلامه المر طوانا وعصرنا/ بس طول ما الحب بيرفرف علينا/ الجدور هنمدها ونصنع مصيرنا/ كلنا من أم واحدة/ أب واحد/ دم واحد/ بس حاسين باغتراب.”

يا عمّ سيد حجاب، مُت ما شاء لك الموت، واسترحْ بعد عناء. لكنْ، اتركْ لنا ابتسامتك وإشراقها فنحن نحتاج إليها، مثلما ستترك لنا طوعًا كلماتك في دستورنا، وأغنياتك على أحبال حناجرنا.