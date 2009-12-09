

مراد سليمان علو

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:06

المحور: الادب والفن









بتلات الورد/الجزء الثالث

(80)

مراد سليمان علو



سعدت هذا الأسبوع بحصول صديقي سعيد سيدو على شهادة الأختصاص في ممارسة الطب من المانيا!

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(الزن) هو أن تدرك عريك دون خلفية معرفية، وبهدوء.

صحراء قاحلة

تسير الهوينى القافلة

صوت الرمل!

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ليس فألا جيدا أن تغني لك حورية بحر وأنت تبارز الأمواج!

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المجد لنيسابا على العدد 74!

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كلّ فجر وأسراب من الغربان تهاجر.

الغربان ذكية تنعب وهي تهاجر؛ لتنبهنا عن غفلتنا!

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رجفة ما قبل الخوف تحفزك؛ لأستقبال برد شتائك بمدفأة تعمل على الكاز الأبيض، ويأكل قلق نفاد الكيروسين كبدك وكأنك قررت للتو ترك التدخين!

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قبل النزوح فيروز كانت تغني صباحا.

بعد النزوح فيروز تغني طوال الوقت لتذكرنا بصباحاتنا!

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طلبة المدارس في المخيمات أذكى من أن يتعلموا من مدرسيهم!

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الأرملة ليست سامّة!

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اليتيم غريب لا أحد يجيد لغته!

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الأمراض اصدقاء أوفياء للنازحين فهي لا تفارقهم!

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يا لعلامات التعجب المرسومة على وجه الناجية.!

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