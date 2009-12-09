أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - بتلات الورد/الجزء الثالث (80)





اخر الافلام











المزيد.....

بتلات الورد/الجزء الثالث (80)


مراد سليمان علو
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:06
المحور: الادب والفن
    


بتلات الورد/الجزء الثالث
(80)
مراد سليمان علو

سعدت هذا الأسبوع بحصول صديقي سعيد سيدو على شهادة الأختصاص في ممارسة الطب من المانيا!
*
(الزن) هو أن تدرك عريك دون خلفية معرفية، وبهدوء.
صحراء قاحلة
تسير الهوينى القافلة
صوت الرمل!
*
ليس فألا جيدا أن تغني لك حورية بحر وأنت تبارز الأمواج!
*
المجد لنيسابا على العدد 74!
*
كلّ فجر وأسراب من الغربان تهاجر.
الغربان ذكية تنعب وهي تهاجر؛ لتنبهنا عن غفلتنا!
*
رجفة ما قبل الخوف تحفزك؛ لأستقبال برد شتائك بمدفأة تعمل على الكاز الأبيض، ويأكل قلق نفاد الكيروسين كبدك وكأنك قررت للتو ترك التدخين!
*
قبل النزوح فيروز كانت تغني صباحا.
بعد النزوح فيروز تغني طوال الوقت لتذكرنا بصباحاتنا!
*
طلبة المدارس في المخيمات أذكى من أن يتعلموا من مدرسيهم!
*
الأرملة ليست سامّة!
*
اليتيم غريب لا أحد يجيد لغته!
*
الأمراض اصدقاء أوفياء للنازحين فهي لا تفارقهم!
*
يا لعلامات التعجب المرسومة على وجه الناجية.!
***





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مراد سليمان علو

إجمالي القراءات: 807,035
المقالات المنشورة: 354
- في شوارع بابل من جديد/2
- بتلات الورد/الجزءالثالث (79)
- بتلات الورد/الجزء الثالث (78)
- بتلات الورد/الجزء الثالث (77)
- الشقّيقتان الشقيقتان
- بتلات الورد/الجزء الثالث (76)
- الرابح
- السبية للمرة الرابعة والسبعين
- الإنسان
- الأوقات
- الأيزيدي الهائم
- حروف مبعثرة
- الصداقة
- الأعداد
- نزهة
- بتلات الورد/الجزء الثالث (75)
- وجها لوجه مع داعش 3
- وجها لوجه مع داعش 2
- الصعود
- بتلات الورد/الجزءالثالث (73)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بالتأييد الساحق
- انتحار الممثل الأمريكي فريدريك جاي عبر البث المباشر على الفي ...
- بحضور ملكي وازن.. عودة مظفرة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي
- ثقافة صلاح الدين تستذكر أول روائي بالمحافظة وتدعو للاهتمام ب ...
- يسر بن جمعة تهتف: -ليتني عاهرة-: نصوص مارقة بين الصخب والتأم ...
- رئيس جمهورية الرأس الأخضر: المغرب مؤهل لدور محوري داخل الاتح ...
- انطلاق مهرجان يوتيبوري السينمائي بمشاركة 6 أفلام عربية
- فيديو... هذه هي حقيقة وفاة الفنان صباح فخري!
- رئيس الإتحاد الإفريقي الجديد يبرز التقدم المسجل في إصلاح الم ...
- بعد تفاخر ترامب بـ -التحرش بالنساء-.. هذا مافعلته الفنانة شو ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - بتلات الورد/الجزء الثالث (80)