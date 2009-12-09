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موضوع تعبير


سمير هزيم
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 13:50
المحور: الادب والفن
    


قصة قصيرة
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موضوع تعبير .......
طلب إلينا أستاذ اللغة العربية ان نكتب موضوعاً أدبيا نصف فيه الربيع .. وان نستشهد ببعض الصور البلاغية ..
أعجبني جداً الموضوع .....
استليت قلمي ... كتبت محلقاً في سماء الموضوع ..
زهوت بنفسي بأنني انا الذي أستطيع ان اطرز الفن والأدب .. تجولت في كافة بقاع الدنيا...
أأتي من كل بلد زهرة ..
استحضر الأبيات الشعرية والآيات القرآنية ...
أقوال مأثورة من هنا وهناك ..
لكن المفاجأة كانت بعد يومين بعد ان أتى الاستاذ بالنتائج ....
وإذ علامتي هي الصفر....
.. زمجرت .. رفعت صوتي وصرخت بوجه الاستاذ هذا ( مستحيل ) .....
لا احد بالعالم يأخذ بهكذا مادة علامة الصفر .. قال : هذا صحيح وانت الوحيد في العالم الذي أخذ علامة الصفر .. لأنك لم تكتب شيئاً ... رفع ورقتي لتظهر على الجميع قائلاً .... هذه هي ورقتك ليس بها سوى ثقوب وشقوق ..
فرحت لأنني الأوحد .....
وحزنت لأنني خربت الورقة ..
تذكرت انني كنت اكتب افكاري على خشبة المقعد وليس على الورقة ....
صحوت من نومي سمعت أصوات المدافع والرشاشات ..
فتحت التلفاز فوجدت الدمار ..
وغرباء يلبسون اللباس الأفغاني والباكستاني يذبحون شابا سوريا في الرقة ..
بكيت بكيت ..
أمسكت حفيدي ضممته الى صدري ..
ولم أزل ...





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سمير هزيم

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