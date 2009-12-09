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تبّي الحقيقة ..؟


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:07
المحور: الادب والفن
    


تبّي الحقيقة ..؟
كنت نحكي عنك
قبل ما جنبي أتمر
قبل بثواني أو دقيقة
كنت نشكى للقمر
كنت نبكي منك .
سألتني ع الحال
قتلي بخير ؟
وفي كلمتين
واريت فيهن عبرتي
باعدتا
رديت مبتسمة و باستعجال
: أنا بخير
تبّي الحقيقة ..؟
ماني بخير
سبحان اللي ما شفتها
بنقولك رايفت ؟
وما عرفتها .؟
بنقولك خليك ؟
قلتها ؟
معقول نبقى قلتها ؟
بنقولك نا كيف
محتاجتك ؟
وبسمتي صدقتها ؟
سرحت بي في حضنك
مجنونة أنا وأنديرها
تذكر ؟
يآآآآآآآآه
كم درتها ؟
قتلي سكتي ليش ؟
ابموجعه فوتتا .
ودعتك وقتلك :
سلام
من دون أدنى اهتمام
شنقولك ؟
كم قالت أعيوني كلام
وما أسمعتها .!!
تبّي الحقيقة ؟
كنت نحكي عنك
قبل ما جنبي أتمر
قبل بثواني أو دقيقة
كنت نشكى للقمر
كنت نبكي منك .





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - تبّي الحقيقة ..؟