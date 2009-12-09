

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:07

المحور: الادب والفن









تبّي الحقيقة ..؟

كنت نحكي عنك

قبل ما جنبي أتمر

قبل بثواني أو دقيقة

كنت نشكى للقمر

كنت نبكي منك .

سألتني ع الحال

قتلي بخير ؟

وفي كلمتين

واريت فيهن عبرتي

باعدتا

رديت مبتسمة و باستعجال

: أنا بخير

تبّي الحقيقة ..؟

ماني بخير

سبحان اللي ما شفتها

بنقولك رايفت ؟

وما عرفتها .؟

بنقولك خليك ؟

قلتها ؟

معقول نبقى قلتها ؟

بنقولك نا كيف

محتاجتك ؟

وبسمتي صدقتها ؟

سرحت بي في حضنك

مجنونة أنا وأنديرها

تذكر ؟

يآآآآآآآآه

كم درتها ؟

قتلي سكتي ليش ؟

ابموجعه فوتتا .

ودعتك وقتلك :

سلام

من دون أدنى اهتمام

شنقولك ؟

كم قالت أعيوني كلام

وما أسمعتها .!!

تبّي الحقيقة ؟

كنت نحكي عنك

قبل ما جنبي أتمر

قبل بثواني أو دقيقة

كنت نشكى للقمر

كنت نبكي منك .