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هل تشفط أميريكا مليون فلسطيني ؟


طلال الشريف
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 23:39
المحور: القضية الفلسطينية
    



كنا نتحدث أيام الهجرة الأخيرة للسوريين وقبلها العراقيين وقبلها الأفغان ودول شمال أفريقيا الذين ذهب العدد الأكبر لأوروبا وخاصة ألمانيا ودول أوروبا بأن هناك خطة اقتصادية اجتماعية لهذه الجتمعات لتعويض النقص في الكثافة السكانية الفتية الشبابية ...وكنت دائما أقول سيأتي يوم لشفط مليون فلسطيني من الداخل والخارج لمصلحة اسرائيل .. كنت أقول ألمانيا إختارت السوريين فمن الدولة يا ترى التي ستشفط الفلسطينيين في وقت محدد له علاقة بتشكيل المنطقة وكان الجميع يجمع بما فيهم أنا على أنها هذه الدولة ستكون كندا .. الآن ينتابني شعور بعد مجيء ترامب رئيسا للولايات المتحدة وموجة المنع التي بدأت من دخول بعض الجنسيات المسلمة وكما هو معروف كل ادارة جديدة في الولايات المتحدة تأتي بمهمات محددة تعتبر مهمات استراتيجية في العالم ... فهل من المهمات الاستراتيجية لحقبة رئاسة ترامب خطة شفط مليون فلسطيني لتخفيف العبء السكاني والقنبلة الديمغرافية التي تقلق اسرائيل ... هذا الشعور راودني مباشرة بعد قرار اسرائيل منع تعدد الزوجات .. ومن يا ترى الذين يعددون الزوجات في اسرائيل .. إنهم الفلسطينيون المتكاثرون طرديا بتعدد الزوجات .. لا شيء في السياسة بريء من التخطيط والمؤامرة لدى الغرب والولايات المتحدة واسرائيل على أمتنا وخاصة الفلسطينيين .. هل تشفط أميريكا مليون فلسطيني جديد بعد الذي نراه من مؤامرات على شعبنا تدفعه للهجرة؟ .. وهل يفعلها ترامب ؟؟!!
29/1/2017م





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طلال الشريف

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الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - طلال الشريف - هل تشفط أميريكا مليون فلسطيني ؟