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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - طلال الشريف - هل تشفط أميريكا مليون فلسطيني ؟
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هل تشفط أميريكا مليون فلسطيني ؟
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - طلال الشريف - هل تشفط أميريكا مليون فلسطيني ؟
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