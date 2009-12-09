

ببلوغرافيا الدم الشيوعي 2

صباح كنجي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 17:21

المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية







ببلوغرافيا الدم الشيوعي 2

صباح كنجي

من بين الايام الدامية ..في ببلوغرافيا الدم الشيوعي.. هذا اليوم السابع والعشرين من كانون الثاني.. الذي يصادف ذكرى وثبة كانون المجيدة.. التي هبت فيه قطاعات واسعة من الطلبة والعمال لاحقاً.. بوجه السلطات الملكية.. لتعلن رفضها واحتجاجها على السياسة القمعية في البلاد.. والمطالبة بمعالجة ازمة الفقر والجوع التي تفاقمت.. في الوقت الذي كانت الطغمة السياسية الحاكمة برئاسة صالح جبر تواصل استهتارها وعدم اكتراثها ساعية لعقد الاتفاقات السرية مع البريطانيين في لندن .. فسقط العديد من الثوار.. شهداء برصاص الشرطة وهو ما عرف بشهداء الوثبة في ذلك العهد المقبور .

وفي ذات الوقت تبين خطوط الدم تواصل تقديم القرابين في العهود اللاحقة للملكية.. إذ تزامن استشهاد عمر رشيد حلبچي في قره داغ عام مع هذا التاريخ 1968.. ومن ثم لحقهم بطل من ابطال العمل السري .. الطالب ماهر الزهاوي بذات اليوم في عام 1985.. الذي كتب عنه شقيقه سهيل الزهاوي الكثير من التفاصيل ..

اعقبهم شهداء ملحمة سيكاني عام1982 .. يوم جمع بين ساعاته نزف لدماء وشهقات لأرواح أكثر من ثلاثين شيوعياً ومناضلاً تمكنا من توثيق اسماؤهم وبياناتهم .. قد يفضي المزيد من التحقيق والبحث للمزيد من الاسماء .. من هنا اهمية ان تتضافر الجهود لتثبيت ما نعرفه عن بقية الشهداء في هذا اليوم وغيره من الأيام التي تشكل ببلوغرافيا الدم الشيوعي ..

26-27/1/1985 استشهاد ماهر الزهاوي كان قد أعتقل في 14 نيسان من عام وهو طالب كلية..

.. المكان كرجال .. مقر قاطع سليمانية وكركوك لانصار الحزب الشيوعي العراقي.. اليوم 26/27-1-1985 الساعة الثالثة صباحاً..

على قمم وسفوح الجبال الشماء جثمت بقايا الثلوج المتناثرة على ارجائها ونزولا الى الوديان المتروكة مع صمتها الازلي. ايقظني الحرس بتأني لآخذ مكاني في الحراسة بعد ان داهمني حلم مخيف وكئيب .. واثناء نوبة الحراسة انتابتني مشاعر ممزوجة بالحزن والتفاؤل شارداً بأحلامي في زمهرير الليل بصمت مطبق تتفق مع الحذر المطلوب اثناء المناوبة في حلكة الليل ..

كانت فرحتي بيوم ولادتي قصيرة جداً تلته فاجعة كبرى ...لم اكن اعلم بما يخفيه لنا الدهر عندما اقدم نظام البعث الفاشي المتوحش على اعدام اخي ماهر..

صادفت لحظة حراستي الليلة وتزامنت مع استشهاد شقيقي ماهر الزهاوي الذي اعتقلته اجهزة القمع العفلقي في بغداد بتاريخ ١٥٤١٩٨٤ لتقدم على اعدامه في ٢٧١١٩٨٥.. بعد أن سطر ملحمة بطولية في التضحية والفداء وصمد صمود الابطال متحدياً اجهزة النظام التي تمادت في تعذيبه . .

ماهر كان طالباً في الصف الخامس كلية الطب البيطري.. كاتباً وصحفياً.. رساماً مرموقاً وخطاطاً لا يستهان به ..عازف كيتار ولاعب شطرنج موهوب وعداء .. كان يقوم بصناعة الجريدة وطبعها من خلال جهاز رونيو يدوي بنفسه...

27/1/1948 استشهاد الطالب رشيد الأعظمي من بغداد برصاص الشرطة الملكية في وثبة كانون

27/1/1948 استشهاد السائق جهاد عبدالله برصاص الشرطة الملكية في وثبة كانون وكان سائق لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين

27/1/1948 استشهاد احمد صالح من الفلوجة في بغداد برصاص الشرطة الملكية في وثبة كانون معركة الجسر بغداد

27/1/1948 استشهاد الطالب احمد حاجي رحيم مواليد حلبچة 1932 برصاص الشرطة الملكية في بغداد في وثبة كانون لدى كاردو صوره له

27/1/1948 استشهاد العامل جوامير في بغداد برصاص الشرطة الملكية في وثبة كانون

27/1/1948 استشهاد حسن القهواتي في بغداد برصاص الشرطة الملكية في وثبة كانون وكان في العقد الثامن من العمر

27/1/1948 استشهاد الطالب حسن فاضل في بغداد برصاص الشرطة الملكية و لم يتجاوز الـ 18 عشر من العمر

27/1/ 1948 استشهاد الحمال دحام علي من بغداد برصاص الشرطة الملكية في الوثبة وكان حمالاً في الـ 75 من العمر

27/1/1948 استشهاد عباس حربي في بغداد برصاص الشرطة الملكية اثناء الوثبة وهو من هالي الكوفة

27/1/1948 استشهاد عبد القادر صديق برصاص الشرطة الملكية في بغداد اثناء الوثبة وهو من اهالي السليمانية

27/1/1948 استشهاد عبد الوهاب احمد برصاص الشرطة الملكية في وثبة كانون في بغداد وهو من منطقة الكرخ

27/1/1948 استشهاد علوان حسين في بغداد برصاص الشرطة اثناء الوثبة وهو من النجف

27/1/1948 استشهاد فيصل حسن من بغداد برصاص الشرطة الملكية اثناء الوثبة

27/1/1948 استشهاد العامل فيصل عبدالله من بغداد برصاص الشرطة في الوثبة

27/1/1948 استشهاد الطالب قيس ابراهيم ثابت الآلوسي /بغداد / متوسطة الاعظمية

27/1/1948 استشهاد منعم مهدي الوادي 14 سنة فقط في بغداد 1948 برصاص الشرطة الملكية في الوثبة

27/1/1948 استشهاد نعمان حميد برصاص الشرطة الملكية اثناء الوثبة وهو من منطقة الفلاحات ببغداد وكان من المشتركين بمعركة ميسلون ضد الفرنسيين في سورية

27/1/1968 استشهاد عمر رشيد من اهالي قصبة عبابيلي /حلبچة/ مواليد 1945 من عائلة كادحة فقد والده وهو ما زال صغيراٌ ترك الدراسة من الصف الثالث متوسط و أصبح نصيراٌ في صفوف الحزب الشيوعي في لق 10 منطقة قرداغ ساهم في معارك عديدة وقد نقل بمهمة حزبية الى بيارة في هورمان .. وكان قد تزوج قبل شهرين من يوم استشهاده.

27/1/1982 ..استشهد شيرزاد حسين اسماعيل (قاسم) مواليد 1955 في قرية كرده رش كچك / اربيل.. لقب بـ (شيري هوليرـ اي اسد اربيل) استشهد/ في ملحمة سيكانيان الشهيرة مع ثمانية أنصار سطروا ملحمة سي كاني.. كوكبة من انصار الفوج الخامس / قاطع اربيل في خضم معركة طويلة مع الجيش والمرتزقة والطيران.. 9 انصار من مجموع 80 نصيراً تصدوا لهجوم قوات السلطة والمرتزقة عليهم اثناء وجودهم في قرية سي كاني في ذلك الجو الممطر حيث واجهوا القوات المهاجمة من ثلاثة محاور وتصدوا لها ببسالة واوقعوا فيها خسائر فادحة في حين لم يصب احدا من الانصار على امتداد خمسة ساعات متواصلة حينما قرر الضابط المسؤول عن الهجوم الهروب بجلده تاركاً كبير الجحوش قاله فرج يستغيث طالباً النجدة لكن تدخل الطيران ووصول 12 عشر هليكوبتر الى سماء المنطقة غير المعادلة وبدأت صفحة المقاومة للطائرات التي كانت تنزل الجنود في محيط ساحة المعركة و القتال لتطوق الانصار رغم رداءة الجو وهطول الامطار اسفر عن تغيير المعادلة.. بالرغم من اسقاط النصير البطل ريبوار لطائرة هليكوبتر واجهته ..

لكن الطائرة الثانية اصابته بحمى نيرانها القاتلة في ذات اللحظة ليسقط شهيداً بينما تواصل زج المزيد من الجيش والمرتزقة في المعركة حتى التاسعة ليلا ..ليتواصل القتال في اليوم التالي لثلاثة ايام اخرى متواصلة حتى بلغت خسائر العدو الفاشستي 125 قتيلا وجريحاً وعطب عدد من الاليات وقد ساهمت قوة من الاتحاد الوطني الكردستاني وقوة من الحزب الاشتراكي الكردستاني في دعم الموقف من اليوم الأول للقتال.. وقد استشهد من الانصار تسعة بنيران الطائرات وصواريخها.. كذلك ومن الجدير بالذكر ان الشهيد ميروان سارع لاحتضان جسد رفيقه بيجان ..الذي مزقته نيران الهليكوبتر وسقط هو ايضاً محتضناً رفاة صديق طفولته.. وتم اسر النصيرين ابو زياد وابو سلمى بعد نفاذ عتادهم.. ولم تتوقف مقاومتهم لحظة الأسر وكانت معنوياتهم العالية تدفعهم للاستمرار بالتنديد بنظام القتلة وفضح رموزه مما ترك تأثيراً كبيراً على موقف الجنود والجماهير.. خاصة بعد سمعوهم يقولون للآمر الذي أمر بضربهم بأخماس البنادق نحن نقاتل لنسقط سلطة اسيادك الفاشيين الذين يستعبدونك ..وقد جرى اعدامهم لاحقاً في سجون الدكتاتورية والشهداء هم :



27/1/1982 استشهاد كريم علي حاجي ـ كريم في ملحمة سيكاني

27/1/1982 استشهاد فرصد نجم الدين مامو ـ جميل في ملحمة سيكاني

27/1/1982 استشهاد عبدالصمد محمد ابراهيم ـ سالم في ملحمة سيكاني

27/1/1982 استشهاد شمعون بولص توما ـ ريبوار في ملحمة سيكاني

27/1/1982 استشهاد شيرزاد حسين اسماعيل ـ قاسم في ملحمة سيكاني

27/1/1982 استشهاد عبدالرحمن طه قادر ـ ىسو في ملحمة سيكاني

27/1/1982 استشهاد حسين فاضل عباس ـ سلام في ملحمة سيكاني وحينما عثر على جثته بعد ثلاثة أيام في مياه الزاب وجد بين طيات حاجياته كيس نايلون يضم رواية جورج امادو دروب الجوع ملتصقة برغيف خبز .

2727/1/1982 استشهد بيجان في ملحمة سيكاني

27/1/1982 استشهد عبدالله يونس ـ مريوان وهو ابن الشهيد شيرزاد حسين وكان مدرساً للغة الانكليزية في ملحمة سيكاني

27/1/1985 استشهاد النصير البطل احمد بربن ـ ابو سلمى من الحلة مع جمال سلهو مثنى ـ ابو زياد من بغداد بعد اسرهما في احدى المعارك وتم نقلهم الى سجن الموصل ومن ثم ابو غريب وقد نفذ حكم الاعدام فيهما بتاريخ 27/1/ 1985 وكتب عنهم المعتقل والسجين المحكوم بالإعدام مثنى مقالا مختصرا في رسالة العراق العدد76 السنة 7 نيسان 2001 ص5

27/1/1985 استشهاد النصير البطل جمال سلهو مع مثنى ـ ابو زياد بالإعدام شنقاً يوم الأحد في سجن ابو غريب / بغداد

27/1/1985 استشهاد مثنى ـ ابو زياد في سجن ابو غريب مع رفيقه جمال سلهو حيث جرى اعدامه شنقا يوم الأحد وتلاهم بثلاثة ايام في يوم الأربعاء من ذات الشهر كوكبة اخرى من المناضلين .

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صباح كنجي

هامبورغ ..27/1/2017

ببلوغرافيا الدم الشيوعي.. مشروع كتاب توثيقي يعتمد الزمن ..تاريخ الاستشهاد تحديداً.. للبحث عن حكايا الشهداء









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